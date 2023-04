Nacho Manzano: "La cocina tiene mucho de amor y de emoción"

Es de los pocos que ha conseguido hacer de una tapa típica, de Asturias en este caso, un buen paisaje. Nacho Manzano es un chef español reconocido con dos estrellas Michelin y el Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Chef y mejor restaurante de España en 'El tenedor' sin haber estudiado cocina, solo aprendiendo con la cuchara.

"Mucho amor y emoción"

Según el condecorado chef, la cocina "tiene mucho de amor" y "de emoción". "Cuando vamos haciendo platos nuevos a cada temporada, siempre busco que tienen que estar rico pero que también te toquen un poquito la fibra", asegura, por lo que se apoya en estímulos culturales o conocido ya que "la comida, más allá de satisfacer el momento vital que necesitamos comer, también me gusta que llegue esa parte más emotiva".

La importancia de la alegría

"Son trabajos que son bastante duros" porque "aquí no puedes dejar de dar pedales" por lo que, según Manzano, es importante "rodearla de una aurora de alegría constante. Al final, compartes más tiempo con tu equipo de trabajo, tu equipo humano que con tu familia" y "si no estamos alegres, no podemos hacer las cosas bien".

Apuesta por el producto local

"Donde estamos geográficamente lo tenemos un poco más fácil en ese sentido", asegura Nacho Manzano, quien añade que es uno de los elementos diferenciadores que tienen porque, explica, "estamos en una aldea de cuatro casas rodeados de mundo rural cada vez más escaso pero todavía tenemos personas que se dedican a cultivar y a tener ganadería, y eso es un plus enorme".