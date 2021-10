Facundo Manes: "Vivimos en la mejor etapa de la humanidad, pero cada vez somos más infelices"

A pesar de que cada vez se tiene más información sobre él, el cerebro continúa siendo el gran desconocido para la ciencia. Es la estructura más compleja del universo y contiene más neuronas que estrellas tiene la galaxia. El ser humano siempre se ha preguntado cómo funcionan el pensamiento, las interacciones sociales o los sentimientos más íntimos que vivimos.

Cómo influye el uso de la tecnología en el desarrollo del cerebro

Facundo Manes, neurólogo y fundador del Instituto de Neurología Cognitiva de Buenos Aires, ha escrito junto a Mateo Niro el libro 'Ser humanos', donde habla de los grandes avances sobre la ciencia del cerebro. En Por fin no es lunes, explica cuánto se ha avanzado para entender las emociones, memoria, percepción y lenguaje, pero reconoce que aún falta mucha tarea a la hora de comprender el funcionamiento de la conciencia, es decir, cómo las neuronas y la química del cerebro generan ese sentimiento íntimo en el ser humano.

Considera que la tecnología es muy positiva para nuestro desarrollo, pero siempre dependiendo del uso que le demos. A corto plazo, "nos vamos a dar cuenta de que estar todo el día conectados haciendo multitarea, nos hace menos productivos, nos estresa y genera ansiedad". Sin embargo, a largo plazo veremos que el cerebro no va a evolucionar por primera vez desde el punto de vista biológico, sino con una interfaz cerebro-máquina.

Sobre cómo influirá esa tecnología en el desarrollo emocional, afirma que "vamos a un mundo híbrido donde la tecnología nos permite cosas increíbles y la pandemia ha ayudado a quitarnos el miedo su deshumanización, pero hay funciones humanas de nuestro cerebro que nunca van a ser imitadas por la inteligencia artificial o por un ordenador. Son la compasión, altruismo, creatividad, detectar personas difíciles y lidiar con ellas, detectar o ser líderes, la empatía, la inteligencia colectiva, habilidades humanas que nunca serán reemplazadas por las máquinas y ahí es donde tenemos que invertir".

¿Qué es el bucle estimulación-sedación?

Uno de los conceptos que más explica en su libro es el que se refiere al "bucle estimulación-sedación". Aunque descansemos, el cerebro sigue trabajando constantemente, y los momentos creativos surgen cuando no hacemos nada porque "hay una red en reposo que une áreas del cerebro no conectadas, así que es muy importante aburrirse y no hacer nada": "Estamos llenando permanentemente los espacios, lo que es un error", asegura.

¿Por qué cada vez somos más infelices?

Cada vez existen más personas con problemas mentales. De hecho, en China, este tipo de enfermedades han superado ya a los problemas del corazón o enfermedades como el cáncer. ¿Por qué, si el mundo moderno nos da más comodidades, somos cada vez más infelices?. Manes explica que estamos en la mejor etapa de la humanidad y, sin embargo, cada vez consumimos más ansiolíticos y tenemos más estrés y depresión. Todo esto está relacionado con el modo de vida que llevamos, que nos hace tener la "falsa ilusión" de que cuando lleguemos a una meta, vamos a ser más felices y eso no es así: "Creemos que si estamos todo el día haciendo cosas vamos a tener éxito y no es así".

"El bienestar es importante, pero la vida moderna atenta contra él. El bienestar se construye conociendo que lo que nos da placer es el vínculo humano, el momento presente, la gratitud. Es mucho más fácil vivir una vida plena, por eso es importante saber qué se necesita para vivir esta vida plena", afirma.