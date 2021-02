Psicología con María Jesús Álava Reyes: ¿Qué sabemos de la depresión?

La depresión es un trastorno que sufre una de cada cinco persona. La depresión se caracteriza por un estado de ánimo muy negativo, una sensación de inutilidad para todas las actividades de la vida cotidiana y ninguna esperanza en el futuro. Además hay síntomas físicos, como falta de apetito de sueño, problemas intestinales. Pero para Maria Jesús el principal síntoma es que una persona deprimida deja de razonar.

Más común en mujeres

Es un trastorno que sufren más mujeres que hombres. El dato es que por cada hombre con depresión hay dos mujeres. Hay diferencias entre ambos sexos en los síntomas. Dice María Jesús, "en un hombre es más difícil diagnosticarla" La depresión se puede prevenir, unas actitudes que "Aceptarnos de una forma más realista, orientarnos a lo positivo y buscar ilusiones".

Cuando encontramos a alguien con depresión es importante para ayudarles, intentar que hagan actividades estimulantes, premiar sus avances y no perder los nervios con ellos ni enojarse. Las personas que se han suicidado suelen avisar con antelación. No hay que ignorar estos mensajes, advierte la psicóloga. "Cuando alguien dice que quiere suicidarse lo puede hacer. Y si lo hace no es porque no quiere a su familia sino porque cree que es la única solución."