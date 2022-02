Destrozan pinturas rupestres de hace 6.000 años: cómo evitar el vandalismo contra nuestro patrimonio cultural

España es el cuarto país del mundo con mayor número de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad: 49, empatando con Francia y detrás de Italia, China y Alemania. Casi 50 declarados por la UNESCO, pero por todo el territorio hay incontables ubicaciones donde encontrar yacimientos, bienes de interés cultural o pinturas rupestres que son también herencia de nuestros antepasados y que hay que conservar.

Sin embargo, muchos parecen no entenderlo. Para ello, una serie de datos sobre los últimos actos vandálicos contra el patrimonio cultural de nuestro país:

Diciembre 2021, Despeñaperros : 'Las sacerdotisas', las pinturas rupestres más emblemáticas del Parque Natural de Despeñaperros, y una de las más importantes de España fueron rociadas con spray de color rosa. Están siendo restauradas por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

En diciembre, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina condenó los últimos actos vandálicos contra el patrimonio de la ciudad, unas pintadas contra uno de los murales cerámicos que lucen en las calles de esta población.

Febrero, 2022: el último acto vandálico contra el patrimonio canario ha tenido lugar en Arona (Tenerife) donde alguien ha escrito su nombre sobre grabados guanches.

¿Cómo protegemos nuestro patrimonio cultural?

Juan Miguel Pajuelo, arqueólogo y secretario de la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología, afirma en Por fin no es lunes que este tipo de actos son más habituales de lo que pensamos porque en España "no hay una cultura y educación desde la base para el respeto del patrimonio". Asegura que nuestro país es "muy rico en restos arqueológicos y en pinturas rupestres", pero estos son "elementos muy frágiles que han llegado 'in extremis' después de tantos miles de años".

Sobre cómo protegerlos, explica que "a excepción de las Cuevas de Altamira, que están muy protegidas, la mayor parte de restos suelen ser pinturas no tan emblemáticas a las que les falta no sólo una catalogación, sino también protección". Por tanto, asegura que además de protegerlas de manera física, la mejor medida de protección sigue siendo la educación y el respeto: "No tenemos derecho a hacer eso, a romper nada y destruirlo, sino a conservarlo y traspasarlo porque forma parte de nuestra identidad".

¿Son efectivas las penas impuestas a los vándalos?

El experto asegura que "por desgracia", las sentencias contra este tipo de actos no son contundentes, sino "bastante livianas", aunque es cierto que parece que cada vez hay más tendencia a entender que son bienes del Estado y de todos los españoles por lo que se van poniendo condenas "más acordes": "Pero también se piensa que como es de todos no es de nadie. Todavía las penas son poco significativas".