Así funciona 'Coronamadrid', la app para localizar a posibles afectados por el coronavirus

Las nuevas tecnologías se han convertido en aliados para luchar contra el coronavirus y no sólo para saber cómo se comporta el virus sino también para ayudar a descongestionar el sistema sanitario. Prueba de ello es la nueva aplicación puesta en marcha por la Comunidad de Madrid que busca no saturar los teléfonos de emergencias disponibles además de permitir que los ciudadanos se hagan una autoevaluación para saber si están infectados o no del virus.

María Luz de los Mártires explica que la idea -realizada en tiempo récord- fue un proyecto liderado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que sirve para que los ciudadanos desde casa puedan acceder y consultar un cuestionario, y así se puedan hacer una autoevaluación de los posibles síntomas para que en base a estos, proporcionarles consejos relevantes.

¿Cómo funciona la aplicación?

Cuando el ciudadano se la descarga, tiene que introducir su número de móvil, donde recibe un sms de verificación que debe introducir para identificarse, y luego añadir una serie de datos para facilitar al sistema sanitario el poder hacer un análisis epidemiológico y planificar así mejor los recursos sanitarios de forma más eficiente.

La aplicación solicita el DNI porque "es fundamental para poder prestar una atención sanitaria personalizada, de manera que "podemos comparar la información existente en nuestro sistema de salud con los datos que aportan los ciudadanos, que tienen en su autoevaluación una posibilidad de estar infectados".

No obstante, tranquiliza a los ciudadanos asegurando que es la propia Comunidad de Madrid quien gestiona el tratamiento de los datos y cuya finalidad es "estrictamente sanitaria". Respecto a la geolocalización, afirma que únicamente se activa cuando el ciudadano se introduce en la aplicación y que en ningún momento la herramienta recoge información continua de localización de los usuarios: "Tampoco determinamos si el ciudadano se encuentra o no en el domicilio porque eso no está permitido y no es el objetivo de la app".

La aplicación también hace un seguimiento del paciente, pues cada doce horas este tendrá que hacerse una nueva autoevaluación para ver si se han modificado sus síntomas.

Afirma que desde la puesta en marcha de la aplicación, ya tienen más de 260.000 usuarios registrados y se han realizado más de 450.000 accesos, donde se incluyen las reevaluaciones que se hacen los ciudadanos.

Sobre si la herramienta estará disponible en otras comunidades o a nivel nacional, explica que esta sólo es accesible para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, pero que al ser de gran utilidad, están dispuestos a colaborar con otras administraciones para compartirla.