20 años de 'El club de la comedia': "El límite del humor era el talento del humorista"

El 26 de septiembre de 1999 se emitía por primera vez 'El club de la comedia' en España. Toda una hornada de grandes cómicos han pasado por el programa. "Yo era un obseso del mundo de la comedia. He compartido vida entre Estados Unidos y España porque mi hermano vive allí. Una de mis pasiones era la televisión estadounidense. Como no había internet, podías vivir como un estafador creativo. Viví como estafador creativo durante muchos años, y uno de estas fue el fenómeno de los monólogos", nos explica José Miguel Contreras, creador del programa.

"El verano de 1998 recuerdo que uno de mis series favoritas era 'Seinfeld'. Si me tragaba una ficción sobre la vida de un cómico, aunque los monólogos no existieran en España, ¿por qué no iba a poder crear una ficción en la que existiesen? Y entonces me empeñe en crear un sitio maravilloso, con una escena espectacular, en un teatro maravilloso, con un público que se moría de risa con los chistes…. Haciendo esta trampa, esta ficción, hemos conseguido que todo esto se haga realidad", continua Contreras.

"El género del monólogo asustaba a los locales. Había que contar chistes o hacer un truco de magia" para poder vender el número, asegura el cómico Agustín Jiménez. "Pablo Motos hacía una sección en el programa de Julia Otero que encajaba muy bien con lo que yo quería, lo llamé y le encantó la idea y lo pusimos en marcha",explica Contreras sobre los inicios del programa. Luis Piedrahita estaba en el primer equipo de ‘El club de la comedia’. El cómico, sobre el debate de lo políticamente correcto, asegura que hace 20 años "el límite del humor era el talento del humorista".