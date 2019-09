¿Por qué al nacer ni lloramos ni sudamos?

América Valenzuela nos cuenta en 'Por fin no es lunes' porque los bebés cuando nacen no generan los fluidos como los adultos, esto quiere decir que ni sudan ni lloran realmente. Por otro lado, nos explica el último descubrimiento de los científicos sobre los elefantes y sus sentimientos.

La explicación de porque los fluidos de los recién nacidos no son iguales que los de los adultos es muy sencilla, las gandulas no están maduras. Por esto cuando les caen lagrimas es puramente funcional para que no se les sequen los ojos pero no son capaces de llegar a mojar sus mejillas con grandes cantidades.

Esto mismo pasa con el sudor y por ello hay que tener mucho cuidado con abrigarlos demasiado ya que al no sudar no pueden regular bien su temperatura.

Por otro lado, nuestra América Valenzuela nos cuenta el último estudio que demuestra que los elefantes asiáticos son muy sensibles ante la muerte de algún miembro de su manada.

Después de que se viralizara el vídeo donde una elefanta asiática lloraba la muerte de una cría han descubierto que estos animales sufren mucho el duelo de una muerte.

El dolor más grande para ellos es cuando muere la matriarca de la manada, es tan grande su sufrimiento que la manada se disuelve e incluso muchos miembros fallecen.