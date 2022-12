Descubren qué tienen en común los murciélagos, los cantantes de death metal y Mariah Carey

Éste es el fin de semana en que todos los años miles de familias aprovechan para desplegar adornos navideños y dar por inaugurado este periodo que, por cierto, en las calles y comercios, hace semanas que ya dieron por comenzado. Y, con ello, se disparan las búsquedas del villancico All I Want for Christmas de Mariah Carey. Esta semana ha crecido exponencialmente el interés por este término en Google. Pero, ni la mismísima Mariah Carey escapa al escrutinio científico. Y esta semana, un grupo de investigadores la han puesto de ejemplo para presentar un trabajo sobre la acústica y vocalización de los murciélagos. ¿Qué tiene que ver un murciélago con Mariah Carey?

Nuestro divulgador científico, Mario Viciosa, nos desvela las claves en Divulga que algo queda. Unas claves que pasan porque neurocientíficos y psicólogos creen que Mariah Carey es capaz de despertar ciertas regiones de nuestro cerebro, hasta el punto de que lleguemos a 'oír' a Mariah incluso cuando no lo está ejecutando. O sea, es capaz de generar ilusiones auditivas.

Lo más sorprendente es que en la voz de Mariah Carey hay algo más, algo que comparte fisiológicamente con los murciélagos, que son capaces de producir ultrasonidos. Mariah Carey tiene un registro vocal único. Se dice que es capaz de cubrir todas las notas del rango vocal contralto y todas las de una soprano de coloratura. Mariah Carey puede cantar casi cien veces más agudo de lo normal. Bien, pues los murciélagos, también.

Además, Mario Viciosa nos responde la duda de la semana: ¿Cuál es la nota más alta que se puede cantar? Técnicamente la nota más alta audible sería de 20.000 Hz. Aproximadamente, un Do de la décima octava. Hemos dicho que Mariah Carey llega a un Fa en la séptima. Corre el bulo de que llegó a un Fa sostenido que está registrado en el Libro Guiness y no es cierto. Pero la paulista Georgina Brown ha llegado a un Sol en la décima octava. Y ella sí está en el Libro Guiness desde 2004. Pero es que se supone que ella, con su Sol llegó a frecuencias ultrasónicas. Por encima de los 25.000 hercios.