La Extra Actualidad: "Amazon vende un fondo de biblioteca de cartón para tus videollamadas"

Fernando Eiras comenta también los 'deslices' de Paulina Rubio... "Como decirlo, el otro día se equivocó y no le echó levadura al bizcocho borracho que hizo".

Lo peor es que no es la primera vez que Paulina Rubio la lía, también en 2017, durante la escalada armamentística entre Corea del Norte y Corea del Sur, Alicia Machado, miss universo 1996 y amiga de Paulina Rubio, pidió "una oración por la paz para que los ataques de nuestras Chinas no compliquen la situación". Paulina Rubio salió a su defensa y dijo: "Dejen a Alicia Machado en paz, todos los japoneses se parecen y China es muy grande".

Novak Djkovic también ha sido polémico tras decir que "está en contra de vacunarse de la COVID-19 y más si le obligan". Después ha rectificado asegurando que "no es un experto y que quiere decidir sobre lo que inyecta en su cuerpo". "Eso es como si yo digo que no soy un experto y pido que me instalen el retrete en el techo", bromea Eiras.

