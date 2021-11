Un atajo... bondadista, buenitonto y acusrsilado. Uno de esos que se dan sin recibir pero que esperan del otro, al menos, nada a cambio de todo.

B-O-N-D-A-D. Bondad es la cualidad de bueno. Se identifica con la característica propia de las buenas personas. Es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Bondad se aplica al caracter de una persona, de un objeto, de una acción para indicar que es buena: el bueno, el buenazo, la buena nueva, que no hay mal que por bien no venga y, puestos a bien, de buenas está el mundo nuevo -de buenas piezas, digo, no nos engañemos-. Y luego está de lo bueno lo mejor, y que si de bueno eres tonto y de tanta tontería la marmita de cursis está en ebullición. ¿Cuán alto, Sabino? ¿sabemos identificar la bondad? ¿Lo damos todo por bueno? ¿Queremos creer que todas las personas son capaces de hacer el bien y así nos va? ¿O nos podría ir peor, pero no sabemos como decirlo?