Un atajo… acompiñado, soledario y asolista

S-O-L-E-D-A-D SOLEDAD. Carencia voluntaria o involuntaria de compañía.Lugar desierto, o tierra no habitada. ¿Periodo de carencia que asegure una soledad productiva? De eso el diccionario no se deslengua.

Hoy pandemia del siglo XXI. Hoy como quien dice ayer porque ya lo era antes de la otra pandemia, ya saben, la del virus de corona puesta. Soledad, ¿la mala o la buena, Sabiolotodo Sabino? La buena, la mala o la perfecta. La buena, la mala o la inducida. Tal vez haya una soledad de tercera.

Ahora que vamos despacio, por quién doblan las campanas… Que no es lo mismo. Por conectar con la naturaleza y todo esto, porque hay tanto desconectado, tanta mente portátil y táctil, smatphoide… Que un lobo como ya tiene que esquivar a los que no miran para adelante. Pero esto viene de largo. Atajando por mediados del siglo XX, IBI White escribía sobre las concesiones de la soledad: «Nueva York concederá el don de la soledad y el don de la intimidad a cualquiera que esté interesado en obtener tan extrañas recompensas». En 1949 se escribía en los tabloides sobre la soledad como ‘la enfermedad americana’, cuando en realidad la pista que se estaba dando era sobre una soledad que permitía ‘la búsqueda de identidad’. Interesante pero instrospectivamente insuficiente. Último tralarito…

Hay soledad para todos. La elegida, la que te eligen, la que se erige y se contempla. Está la soledad Llorente y la soledad dormida, la buscada, la rebuscada, la suplicada y la que no se parece a ninguna. La soledad de las tres dimensiones del doctor de Harvard Vivek Murhty: la soledad intima o emocional, la soledad relacional o social y La soledad colectiva (sufrir algún tipo de estas tres incrementa el riesgo de conductas autodestructivas). El triplete de estas soledades lleva a grandes adicciones. Algunas recientemente descubiertas y digitales. El origen de esta última soledad digital está en la conexión que te desconecta de todo. Y dicho esto… sé muchos caminos largos, su longitud, para poder acortarla. Pero hay una que se me escapa: la distancia social no se mide en metros. Será por eso que en la radio sabemos reducirla longitudinalmente en acompañamiento hertziano.

Reflexión de Sabino Méndez

Sabino Méndez ha concluido que, del mismo modo en que existe una soledad calificada como "no deseada", habrá de existir un tipo de soledad que sí que es deseada: dos tipos de soledad que en consecuencia acarrean connotaciones negativas y positivas respectivamente.

