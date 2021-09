Un atajo... ordenatriz, en su sitio, despejoide y colocado

O-R-D-E-N ORDEN. Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Buena disposición. Situación o estado de normalidad o funcionamiento correcto de algo, en especial armonía en las relaciones humanas dentro de una colectividad. ¿Desde cuando no hay una normalidad al uso?... Ergo qué orden ni qué orden… Pues será porque hay pocos tipos de orden… El orden social, político, académico. El orden senatorial. De primer orden. En orden. Orden abierto, atlántico, cerrado, compuesto… De batalla, de caballería… ¡Orden de cabellera! De caballeros y caballeras… Orden del día, hoy: Orden de Orden público. A la orden, a sus órdenes, a las órdenes… Lo que quieran pero no es lo mismo ordenar que ordenarse que ordenar algo a alguien que ordenárselo. ¿A-que-no?

'A que no' es como empiezan las buenas órdenes. A que no me traerías… harías… te pondrías a… Resulta que casi todos los verbos de acción a conveniencia propia combinan con una naturalidad con el 'AQUENO' que da gusto. Y encima es que queda bien. Lo que no luce tanto es el orden… público. Entonces… ¿Desorden? Cualquier alteración en lo establecido. Por preferir prefiero la aliteración de lo corriente.

Escucha la reflexión de nuestro sabio de domingo, Sabino Méndez.

Septiembre es el mes de la vuelta a las rutinas ¿Se percibe cierto orden? Será en las agendas escolares y familiares, porque Sabino aún guarda recuerdo de la falta de orden público de algunos días. ¿Vamos cada vez más hacia esto, hacia el poco civismo? Sobre esto reflexionamos con nuestro sabio de domingo, Sabino Méndez.