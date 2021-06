Un atajo… geniholístico, esplendórico y meritiense

GENIO. Índole o condición según la cual obra alguien comúnmente. Más habitual el mal genio, de temperamento difícil. La menos habitual, la capacidad, la persona que está dotada de genio.

Estar dotado de genio no te concede los tres deseos de la lámpara pero si tienes una bombilla intermitente que te hace ocurrente, único, peculiar, ser fabuloso y hacer leyenda sin haberlo propuesto. Se admiten todas las representaciones alegóricas para explicar el origen de la genialidad, no se admiten en cambio las justificaciones o pero autojustificaciones de por qué le atribuimos el don de la genialidad a tal o cual. Puede que el Sabio Sabino sepa acertar con los nombres propios a los que sí se les pueda atribuir logros sin precedentes. Ya puede tirar de enciclopedia biográfica, en los últimos 10 años no creo que encuentre grandes referencias.

No existe una definición científica precisa de genio. Existe la percepción. Existe el tiempo lo dirá. Y a veces ni eso, no son ni uno ni dos los hombres y mujeres genio de la historia que murieron sin habérseles reconocido su condición. PUA EN ALTO SABINO si quiero que atiendan a este tarro que conservo desde el 2011. Es el de la teoría de 'las inteligencias múltiples' de GARDNER. Esa teoría fue premio Príncipe de Asturias y lo fue porque es la primera que permite reconocer la genialidad en personas que el sistema educativo tradicional no valora o considera mediocres. ¿Mira tú por donde? ¿Cuánto dice de una sociedad el hecho de que al que puede que sea un genio primero se le trata de inútil o mediocre? Resulta divertido ver lo genial y estupenda que se manifiesta una sociedad en la que impera de forma indulgente el SUBESTIMAR. Y así nos va…

Escucha la reflexión de nuestro sabio de domingo, Sabino Méndez, sobre la genialidad.

La genialidad de la mente y del cuerpo humano. ¿Hay comunión entre ambos? ¿Cómo, si los genios son despreciados por su falta de sentido terrenal y apatía emocional? …Se me arruga el hocico de lobo al querer disociar, pues no hay mente brillante que funcione sin armonía entre el mundo platónico de las ideas y las sensibilidades ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Y si hubiera hechos en el ser humano ya geniales por si mismos?... Yo, desde la Lobera a la que ya me retiro le llevo dando vueltas casi hasta vencerme hacia delante y resulta una genialidad el estado gestacional: el hacer del estado placentario una experiencia amniótica a la que se le debe después el alumbramiento. Acalambramiento con ingenio también el de llorarle al mundo a nuestra llegada mientras el resto sonríe. Ahí está la luz, el contraste, lo uno sin lo otro, lo otro para aquello. La paradoja en su estado más primitivo sea quizás entonces el grial de lo genial.