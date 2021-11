Un atajo… inteligentil, atlantídoto, borreghastiado y farfullón

I-N-T-E-L-I-G-E-N-C-I-A. Inteligencia: habilidad, destreza y experiencia. Capacidad de entender o comprender. Capacidad de resolver problemas. Conocimiento, comprensión, acto de entender. Inteligenciar… ¿Por qué verbo conjugar cuando con jugar bastaba para estar inteligenciando?... Inteligencia emocional, artificial, interpuesta, propuesta, antepuesta, presupuesta, atribuída o trabajada. Tantas acepciones de inteligencia podemos reunir como aspirantes a ser representantes de alguna característica propia de ella.

Inteligencia. Que rima con exigencia, pero que no se tiene que dar la una con la otra si la primera es extraordinaria… Aunque es la penitencia del inteligente, a veces, tener que hacer que se exige más para que el resto lo vea. ¿Es así? O esa es la técnica del poco inteligente que piensa que por exigirse más le vendrá la inspiración divina como al genio Nash…. Púa en alto Sabino cuantos superarían la prueba de los cubos, la de las semejanzas o vocabulario… Y lo más importante para hacer una buena medición ¿A qué velocidad? Eso es, a qué velocidad camina la inteligencia… Quien habla antes de pensar suele errar, quien yerra por no hablar a tiempo es porque no pensó con claridad y la claridad es lucides y esta a su vez velocidad. No sé si atajamos bien por aquí cuando además tenemos asumido que el sabio suele tardar en contestar, suele tardar en dar su opinión, suele tardar en precipitarse. Por lo que tal vez esto de pensar rápido es de inteligentes, o responder con sosiego es de inteligentes, o la inteligencia se toma su tiempo me valdría mejor. El aullido en todo esto está en los márgenes: la velocidad de pensamiento, en encuación verbal, podría ser algo así como “el tiempo que lleva llegar a conclusiones correctas eficaces con espacios de previsión por delante y por detrás para acertar o rectificar si fuera necesario”. Psicometría… Inteligencia lógico-matemática… lingüística... espacial… musical... kinestésico-corporal ...intrapersonal... Inteligencia es así el poder de combinación, como afirmó Ebbinghaus en 1885. Más tarde insistió en que inteligencia es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Y la ecuación más reciente la contempla Alex Gissner-Gross : a la inteligencia no le gusta quedar atrapada . La inteligencia trata de maximizar la libertad de acción futura y mantener las opciones abiertas. Inteligencia es F = T ∇ Sτ F (Fuerza) = a TEMPERATURA / ENTROPÍA / TIEMPO / NABLA cuanta más inteligencia, más capacidad de predecir lo que va a suceder en un futuro, y por ende, más posibilidades de elección para actuar de la manera correcta. ¿Se predice la inteligencia de nivel humano? Último tralarito Sabinolotodo…

Esta ecuación ya ha sido puesta a prueba, y se ha utilizado para la programación de un ordenador. Los resultados son sorprendentes, la máquina fue capaz de realizar acciones de manera independiente, similares a las de un bebe aprendiendo por sí solo las reglas del mundo que lo rodea. Pero no se desatajen tan pronto, la inteligencia más que preestablecida o adquirida en algún reparto, es una virtud poco aconsejable en tiempos en los que todo es válido aunque haya pruebas. No serán pues tanto las habilidades como las elecciones las que consoliden una mente lúcida, universal, certera y sensorial. No será un lobo quien contradiga a Aristóteles, cualquier información susceptible de desencadenar actividad intelectual impacta primero en un sentido. Ojalá haya sido la escucha.