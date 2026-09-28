Onda Viajera descubre Manzanares en un especial desde el Centro Municipal de Servicios Sociales Casa Josito

La emisión especial se realizará desde el Centro Municipal de Servicios Sociales Casa Josito, ubicado en la calle Empedrada n.º 2. Durante el programa, Carles Lamelo conversará con el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, y con el gerente de la Denominación de Origen La Mancha, Ángel Ortega.

Manzanares, una tierra ligada al mundo del vino

A lo largo de la mañana, Onda Viajera pondrá el foco en la relación de Manzanares con el mundo del vino, así como en sus atractivos y en el papel que desempeña dentro de la actividad económica, cultural y turística de Castilla-La Mancha.

La emisión será una oportunidad para conocer mejor la localidad y escuchar a sus protagonistas en Onda Cero, dentro de la programación especial de la VIII Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha.

Onda Cero vuelve a convertir La Mancha en referente del vino español con la VIII Fiesta de la Vendimia | ondacero.es

La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Campo y Alma, la Denominación de Origen La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, entre otras entidades.