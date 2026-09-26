Esteros del Iberá, un gran humedal de Argentina

Una de las bases para este viaje entre agua dulce es Colonia Carlos Pellegrini, una pequeña localidad próxima a la laguna Iberá y una de las puertas de entrada a los esteros. El recorrido hasta allí en todoterreno dura unas tres horas, entre pastizales, palmares y bañados. A Raúl de Tapia, lo que más le impresionó fue "esa convivencia entre la gente del pueblo y un paisaje que todavía se siente profundamente salvaje”.

Yacaré | Pexels

Yacarés, carpinchos y anacondas

La fauna es uno de los grandes atractivos de este espacio natural. El primer encuentro fue con una anaconda o curiyú, localizada gracias a un perro que acompañaba al grupo. Después aparecieron los yacarés, que pueden observarse tomando el sol en las orillas o asomando los ojos y las fosas nasales sobre el agua. En Iberá conviven el yacaré negro y el yacaré overo. También es posible encontrar carpinchos, el roedor más grande del mundo, además de numerosas especies de aves. Durante el viaje se observaron más de cien especies nuevas, entre ellas jacanas, ipacaás, yabirús y ñandúes.

Un carpincho | Pexels

Monos carayá y el yaguareté

Entre los animales que más sorprendieron a Raúl de Tapia estuvieron los monos carayá. Sus bramidos permiten localizarlos antes de verlos entre los árboles. Los machos tienen el pelaje negro y las hembras y las crías, dorado. En una ocasión, además, sus gritos alertaron de la presencia cercana de un yaguareté. “El sonido llenó el bosque y nosotros nos quedamos escuchando, conscientes de que aquel gran felino estaba cerca, aunque no pudiéramos verlo.”

Yaguareté | Unsplash

Recorridos por tierra y agua

El Iberá puede recorrerse a pie, en lancha, kayak o a caballo, acompañado por guías que conocen los caminos y la fauna. En la Reserva Natural Estero Cambá Trapo, el recorrido incluyó zonas de aspecto selvático, palmeras caranday, pindó y yatay, además de un higuerón que crecía sobre una palmera. Después, el trayecto continuó en canoa por el estero, donde aparecieron grandes bandos de chajás y ciervos de los pantanos. El Parque Nacional cuenta también con senderos de distinta dificultad por pastizales, bosques y zonas próximas al agua. Para Raúl de Tapia, la experiencia estuvo marcada tanto por la naturaleza como por sus habitantes: “Sí, disfruté mucho del lugar y también de sus gentes. Habrá que volver.”

El audio completo de este reportaje de Raúl de Tapia se puede escuchar en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.