El Campo de Cartagena: agricultura, innovación y agua para alimentar a España y Europa

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) gestiona más de 41.000 hectáreas y representa a más de 9.300 comuneros. Según explica Manuel Martínez Madrid, Presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), la eficiencia hídrica de distribución supera de media el 96% y alcanza el 99% en años de suministro normal.

Estos datos son el resultado de décadas de inversión en modernización, digitalización y formación de los agricultores. Como recuerda Manuel Martínez Madrid, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha destacado en su publicación Desalination for Agricultural Development (2025) el modelo de gestión del Campo de Cartagena como un ejemplo internacional de agricultura de precisión.

Un motor económico para la Región de Murcia

El regadío del Campo de Cartagena genera más de 45.000 empleos directos e indirectos a tiempo completo y aporta más de 3.000 millones de euros al PIB regional. Sus cultivos, entre los que destacan la lechuga, el melón, la alcachofa, el brócoli, los cítricos, la patata o el pimiento de invernadero, abastecen a mercados de toda Europa con productos de alta calidad.

Como destaca Manuel Martínez Madrid, detrás de estas cifras hay agricultores que han apostado por la modernización y que han asumido compromisos ambientales que, en muchos casos, van más allá de las exigencias normativas.

Tecnología al servicio de una agricultura más eficiente

La agricultura de precisión se ha convertido en una de las principales herramientas del sector. Según explica Manuel Martínez Madrid, miles de sondas de humedad distribuidas por la zona regable permiten medir de forma continua el contenido de agua del suelo, la conductividad eléctrica y la temperatura a distintas profundidades.

Esta red se complementa con información agroclimática, teledetección por satélite, vuelos de dron multiespectral y modelos predictivos desarrollados junto a la Universidad Politécnica de Cartagena. El objetivo, señala, es optimizar el uso del agua y los fertilizantes para producir más alimentos con menos recursos y reducir el impacto sobre los acuíferos.

El resultado es una agricultura capaz de aumentar la producción utilizando menos agua, menos fertilizantes y reduciendo la generación de lixiviados, asegura.

Energías renovables, reutilización y digitalización

La apuesta por la innovación también se extiende al ámbito energético. La CRCC ha impulsado la mayor cubierta solar flotante para riego de España en la balsa de Trinchera, con 2.340 paneles y una potencia de 1.287 kWp, financiada con fondos Next Generation EU.

A esta infraestructura se suma una nueva instalación fotovoltaica flotante en la balsa de Cola. Además, la comunidad utiliza aguas regeneradas procedentes de siete estaciones depuradoras del Campo de Cartagena y participa en iniciativas de digitalización y sostenibilidad como el proyecto DREAM, incluido en el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, así como en programas europeos como CLEPSYDRA y LIFE TRIPLET.

El Trasvase Tajo-Segura, pieza clave del sistema hídrico

Para la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, el Trasvase Tajo-Segura continúa siendo una infraestructura estratégica. Como explica Manuel Martínez Madrid, más del 67% de los recursos hídricos disponibles para la entidad proceden de esta infraestructura.

Según sostiene, el agua procedente del trasvase aporta la calidad necesaria para complementar otros recursos, como las aguas desalinizadas y regeneradas, permitiendo mantener un modelo agrícola competitivo y sostenible. Esta combinación de recursos hídricos es la que hace posible una agricultura capaz de responder a las necesidades alimentarias de millones de consumidores en España y Europa.

Agricultura y sostenibilidad de la mano

El regadío del Campo de Cartagena es presentado por sus responsables como un ejemplo de compatibilidad entre producción agrícola y sostenibilidad ambiental. Como concluye Manuel Martínez Madrid, conservar este modelo productivo y seguir avanzando en innovación beneficia tanto al sector agrícola como al conjunto de la sociedad.

En este contexto, insiste en que disponer de recursos hídricos de calidad resulta fundamental para garantizar la viabilidad futura de una de las principales zonas productoras de frutas y hortalizas de Europa y contribuir a la seguridad alimentaria de millones de consumidores.

Contenido ofrecido por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.