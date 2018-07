De momento nadie se arriesga a pronosticar un seguro ganador

Las apuestas tienen más que ver con deseos que con la certeza de los datos. Obama siempre ha tenido mejor imagen internacional, es verdad. Pero se vota en Estados Unidos.

Y a la mitad de la población, Romney les ha seducido con un discurso en el que se les invita a reinventar el sueño americano. Obama ganó con el YES WE CAN. Romney no lo dice, pero pretende triunfar con la misma idea.