Elena Gijón: "No es de extrañar que empresarios y sindicatos hayan dicho no a la prórroga de los ERTE"

El Gobierno propone que antes de 18 días, todos los empresarios que tengan trabajadores en ERTE tramiten la prórroga que el Ejecutivo está dispuesto a extender hasta el 31 de enero de 2022.

Así que un pequeño empresario con la plantilla en ERTE y que se haya quedado él sólo con su negocio tendría que dedicar estos 18 días a mantener activa su empresa y a la vez a la burocracia.

No es de extrañar que empresarios y sindicatos hayan dicho no, que no es posible. Los ERTE, sobre todo los turísticos, sólo tendrán condiciones especiales y se entiende, para los trabajadores de La Palma. Allí la lava sigue engullendo todo lo que encuentra.