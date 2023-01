Elena Gijón: "Quién fuera gobierno...por autoestima y seguridad en uno mismo"

Quién fuera gobierno. Pero no por poder o sueldo, Por autoestima y seguridad en un mismo. Que suben los precios como no lo habían hecho en treinta y tantos años, la culpa no es de sus políticas. Es el entorno económico y los distribuidores.

Que los fugados ya olvidados del procés resucitan porque su delito ha quedado en nada, es que estamos pacificando España.

Que siguen las reducciones y excarcelaciones de penas a violadores y abusadores, es que los jueces...ay, los jueces. Que me echo unas risas hablando de violencia de género, es que los fascistas no entienden lo mucho que estamos haciendo por las mujeres. ¿Rectificar? Esa palabra no entra en el diccionario de la RAE...diccionario de recursos argumentales electorales.