Elena Gijón: "La imagen de gobierno dividido es lamentable"

Está de moda dar plantón a quién no te convence. Una moda en la que el gobierno catalán es influencer y a cuya tendencia se ha sumado hoy la mitad no socialista del Gobierno, que ha preferido no acudir a recibir a los miembros de la OTAN presentes en nuestro país.

Cierto es que Yolanda Díaz, Podemos e Izquierda Unida vienen repitiendo que más inversión en defensa no ayuda a la paz. Hoy, no han estado con Sánchez en el recibimiento a la plana mayor de la OTAN y con los que Sánchez ha coincidido en que la OTAN es un seguro frente a las amenazas.

La imagen de gobierno dividido es lamentable. La política adolescente, también. Pero no tienen empacho los de Podemos en seguir sentándose en el mismo Consejo de Ministros. Que no nos mande Sánchez todo lo que podamos aguantar, deben pensar, mientras siguen cobrando sueldos, no pequeños, como representantes de nuestro país.