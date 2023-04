Patxi López niega que la nueva ley de vivienda dificulte a los propietarios echar a los okupas

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha estado esta mañana en 'Más de uno' hablando sobre temas de actualidad como la decisión del Gobierno de igualar las ventajas fiscales de la Iglesia a otros cultos religiosos, el problema de los regadíos ilegales en Doñana ante la sequía o la polémica en torno a las enmiendas de la ley de vivienda.

Cuando Alsina le pregunta si las enmiendas pactadas con ERC y Bildu a la Ley de Vivienda van destinadas a dificultar a los propietarios la salida de los okupas, Patxi López, ha afirmado que "me parece muy curioso y muy significativo que cuando se pone sobre la mesa una ley que trata y afronta problemas que hay en este país como el acceso a la vivienda, otros desvían la atención para no hablar del contenido de esa ley de vivienda, ni de esas medidas y no aportar nada".

Me parece muy curioso y muy significativo que cuando se pone sobre la mesa una ley que trata y afronta problemas que hay en este país como el acceso a la vivienda, otros desvían la atención

El 43% del sueldo se dedica al alquiler de una vivienda

Además, el portavoz del PSOE en el Congreso hace referencia y aclara que "En España ya se dedica prácticamente el 43% del sueldo del salario a acceder a una vivienda de alquiler", afirmando que ahí está el problema que se desencadenan en muchos más como el problema de acceso a la vivienda que tienen los jóvenes, ya que con las altas tasas no pueden emanciparse.

Por su parte, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que votará en contra de esta ley de vivienda por considerar que el PSOE lo que está haciendo en un "incentivo" a la okupación y que "obstaculiza" que los propietarios recuperen sus viviendas. A lo que López ha respondido que "los jueces ya tienen instrumentos y herramientas suficientes para actuar contra los allanamientos de morada que se producen cuando hay una okupación".

Además, ha querido dejar claro que "el 0,85% de las okupaciones se hacen sobre viviendas que son usadas y eso se llama allanamiento de morada".

El 0,85% de las okupaciones se hacen sobre viviendas que son usadas

Los jueces ya tienen instrumentos para reclamar a los okupas

El grupo parlamentario socialista ha puesto dos enmiendas en la ley de eficiencia organizativa para "dar un instrumento a los jueces por el que los jueces puedan reclamar de aquel que okupa esa vivienda algún documento que relacione al okupa con la vivienda" y, que el propietario no tiene que hacer nada.

Respecto a las okupaciones de viviendas vacías, confirma que "el juez puede pedir un informe a la comunidad para determinar si esa persona o familia que este okupando la vivienda vacía es una familia en situación de vulnerabilidad y, si es así, ponerla en contacto con los servicios sociales y buscarle una solución habitacional, punto, el resto es un invento".

Si la familia que okupa una vivienda vacía se encuentra en situación de vulnerabilidad se le pondrá en contacto con servicios sociales para buscar una solución habitacional. Punto, lo demás es un invento

Así, Patxi, ha dejado claro en todo momento que "en caso de que ocurran desahucios, se busca el arbitraje para intentar evitar según que situaciones".

No generen un problema donde existe una falacia, una mentira

Para terminar, el portavoz de los socialistas ha reprochado a la oposición que hable de este tema "porque lo que no le gusta es que se limiten los precios del alquiler, que se pongan en circulación 93.000 viviendas, que en las nuevas promociones se aumente el porcentaje de vivienda pública, que la vivienda pública no se pueda vender ya con esta ley se considera patrimonio permanente", sentencia.