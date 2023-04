Patxi López y el IBI: los casos en los que la Iglesia está exenta y por qué no lo pagan los partidos políticos

Esta mañana se conocía la noticia de que el Gobierno ha acordado con la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los Testigos de Jehová que tengan la misma fiscalidad y disfruten de los mismos beneficios que la Iglesia Católica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica.

Al ser preguntado por esta cuestión, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha dicho en 'Más de uno' que "fomenta la igualdad en un Estado aconfesional". "Si la Iglesia Católica no paga el IBI en aquellos locales que dedica al culto o que dedica a la atención social, pues el resto también", ha explicado el portavoz.

Sobre por qué las organizaciones religiosas no tienen que pagar el IBI de los inmuebles que no dedican al culto, Patxi López asegura que esto es algo que hay que corregir y que hay que seguir negociando para ello. "No pasa nada por hablar; es mejor negociar que imponer las cosas porque tenemos un concordato", responde López.

Somos los primeros que en la historia de este país hemos conseguido que la Iglesia pague el IBI por alguno de sus inmuebles

Patxi López defiende que esta decisión "fomenta la igualdad en un Estado aconfesional". "Somos los primeros que en la historia de España hemos conseguido que la Iglesia pague el IBI por alguno de sus inmuebles y seguiremos avanzando para que paguen todos".

¿Por qué no pagan el IBI los partidos políticos?

El portavoz socialista ha afirmado que los partidos políticos no pagan el IBI porque cumplen una función social y Constitucional reconocida y por tanto en esa función tienen subvenciones por el Estado porque tienen la función de representar a la ciudadanía.