Monólogo de Alsina: "ERC no ha dejado caer a Puigdemont pero le hace saber que no es buena idea ningunearles"

OPINIÓN

Querida Leonor:

Ya sabes lo que hay.

Me gustaría decirte que ya pasó. El día de los nervios. Del examen. De todo el mundo mirándote. Tu padre, tu madre, tu hermana, tus abuelos. Ese otro montón de abuelos que estaban allí presentes y que encarnan a las instituciones del Estado. Toda España mirándote, Leonor. Examinando cada gesto, cada aspecto, cada movimiento de una niña de doce años. Cómo has ido vestida, cómo te sientas, cómo te levantas, cómo te sientas de nuevo. Cómo saludas, cómo das la mano, cómo le haces la reverencia al abuelo. A quién miras. Si sonríes. Si no sonríes. Si has arqueado las cejas, sí, un poco, sin querer, cuando les has escuchado a papá cargar hacer descansar la pesada carga de la continuidad de la corona sobre tus hombros de doce años.