EN MÁS DE UNO

Ante la reiteradas preguntas de Carlos Alsina a José María Aznar para que se posicione por algún candidato a la presidencia de su partido, el ex presidente del Gobierno bromea, "me habían avisado sobre su persistencia, pero ¿sabe usted que yo soy muy persistente también? En un campeonato de persistencia no estoy seguro de perder".