Alsina en 'Espejo Público': "No solo no han rectificado, el ministro Óscar López ha perseverado en la mentira"

Carlos Alsina comenta con Susanna Griso la actualidad política, en concreto sobre los tres ministros socialistas que todavía no han rectificado sobre el bulo de la bomba lapa, y también sobre la situación extrema que atraviesan los cuidados paliativos en el País Vasco después de la amonestación a un médico que atendió a una niña fuera de su horario laboral.

Sobre los ministros que perseveran en la mentira

Susanna Griso le pregunta por los tres ministros que todavía no han rectificado sus palabras acerca del bulo de la bomba lapa. "No solo no han rectificado, el ministro Óscar López ha perseverado en la mentira". También han hablado sobre Leire Díez. "Era la directora de Relaciones Institucionales de Correos. ¿Cómo una directora de Correos está metida en estas reuniones?"

Alsina ha comentado que "lo que hay que hacer es explicar lo que hay, pero todavía seguimos esperando. Que el presidente del Gobierno se anime a responder preguntas". Hay que recordar que Pedro Sánchez lleva un mes y una semana sin comparecer.

Además, el ministro Fernando Grande-Marlaska tampoco se ha animado a responder sobre las informaciones que afectan directamente a la UCO. "Ahora parece que esto que llaman UCO patriótica es responsabilidad de la oposición", ha añadido.

Los cuidados paliativos en el País Vasco

Sobre lo sucedido con el médico amonestado en el Hospital de Cruces en Bilbao por atender a una niña con cuidados paliativos fuera del horario laboral. "Te deja bastante descolocado. ¿Cómo es posible que en lugar de agradecerlo le hayan amonestado?"

Alsina ha destacado la entrevista con la psicóloga Soraya Pérez en Más de Uno, que ha denunciado la situación trágica que están atravesando los cuidados paliativos en el País Vasco. "La muerte no conoce de horarios y pueden necesitar la atención en cualquier momento del día". El servicio de cuidados paliativos solo atiende de lunes a viernes y de 08:00 a 15:00 horas.