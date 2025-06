Alsina desmonta el argumento de Óscar López sobre el caso del fiscal general: "Es intoxicación"

Carlos Alsina ha hablado en el programa 'Espejo Público' de Susana Griso sobre el fiscal general del Estado, que ha sido procesado por un delito de revelación de secretos en relación con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Alsina se ha preguntado si "es él quien no quiere abandonar o el puesto o es el Gobierno quien le está presionando".

Del mismo modo, Alsina ha atacado al ministro de Transformación Digital, Óscar López. El ministro ha asegurado que "ningún español habría tenido noticia con hacienda de no haber sido porque Miguel Ángel Rodríguez filtró el correo del novio de Ayuso". Si bien, Alsina le ha recordado que eldiario.es el día anterior dio la exclusiva. Además, la mañana anterior "hubo varias llamadas desde Presidencia del Gobierno insistiendo en la relevancia de la información".

Lo que ha dicho el ministro es "pura desintoxicación, bulos, desinformación o como se quiera llamarlo". Además ha recordado que López en ese momento trabajaba en la presidencia del Gobierno.

Tras la defensa a ultranza de los miembros del Ejecutivo hacia Álvaro García Ortiz, el presentador de Más de uno se ha mostrado contundente: "El fiscal hará lo que considere oportuno porque el Gobierno no es quién para meterse en su causa. Pueden opinar, pero eso no debe influir en el juez ni en la decisión".

Alsina, además, ha subrayado que "es un error" que el Gobierno siga defendiendo al fiscal general porque "la renuncia o no del fiscal" no depende de "si el Gobierno tiene o no confianza en él".

Ha sido en este momento cuando Alsina ha asegurado que este caso se trata de una batalla. "Para el Gobierno todo es una competición permanente". Y ha apelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha dicho que "lo que peor lleva es una derrota. Para Sánchez esto es un pulso político y entregar la cabeza del fiscal es una derrota".

La ley de amnistía se redactó a cuatro manos

Griso y Alsina también han comentado la última información acerca de la ley de amnistía. Según ha publicado El Español, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es una "autoamnistía". Alsina ha calificado este hecho de "relevante" porque "sería la primera vez que la Comisión Europea responde a una consejera de cuentas del Tribunal español".

"Si la CE entiende que la ley es una autoamnistía eso va contra los argumentos que utilizó el Gobierno para sacarla adelante", ha añadido. Por último, ha sentenciado: "La ley de amnistía se redactó a cuatro manos, entre Moncloa y Puigdemont".