Latorre, sobre el caso cloacas y su influencia en el PSOE: "La corrupción está siendo la gran elipsis de la precampaña"

Hoy en la información de tribunales confluyen la coacción y la corrupción.

La corrupción está siendo la gran elipsis de la precampaña. Pero si hay algo peor que la corrupción es la coacción para tapar la corrupción. Y ese es el caso que encarna presuntamente este exjuez llamado José Luis Sáenz de Tejada, que hoy declara en la Audiencia Nacional porque todos los indicios señalan que en el sicariato de Cerdán en Ferraz cumplía una ingrata tarea.

Él era el encargado del triple acoso a la juez Biedma que instruía el caso del hermanísimo: acoso digital, acoso judicial y amenaza física. A él le señalan los Rochos como el contacto del sicariato de Cerdán… habría sido él quien estableció contacto con este clan de la droga para que enseñara "a palos" a las juez Biedma los rudimentos de la instrucción judicial. Que en realidad se resumen en una lección que pretendía ser inolvidable: que al hermano del presidente del gobierno no se le molesta.

Este es un caso muy interesante… no es que sea un caso único, a veces ocurren estas cosas… pero no deja de resultar interesante.

Hablamos de que para tapar un delito no demasiado grave se cometen supuestamente verdaderas atrocidades, estas sí realmente graves. O por decirlo de otra manera más sencilla: que para proteger a un jeta se monta un sicariato.

Que ha David Sánchez-Pérez Castejón le fabricaron un puesto a medida, del todo innecesario e improductivo, para que disfrutara de un sueldito público en la Diputación de Badajoz es algo que ha quedado demostrado en un sentencia dictada en primera instancia. Lo que ahora se investiga es si para evitar que el caso llegara a juicio, se llegó a vigilar a una juez y a amenazar a sus hijas. Ya ven ustedes la escala, es como si uno roba en un supermercado y en su huida atropella a 6 personas.

El informe de la UCO del pasado 6 de octubre recoge el testimonio de Cinthia Rocho, matriarca del clan de Los Rochos. Esta asegura que el exjuez la llamó y que dijo de Biedma frases como que "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla" o que "a palos aprende el burro". Ella lo entendió como un encargo de daño físico. Una nota de Leire junta los hilos: "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína y gitano" y luego el informe señala que tres clientes a los que el exjuez defendía sin cobrar siguieron a la magistrada.

Pura mafia. Seguimientos a una juez. Visitas al colegio de sus hijas haciéndose pasar por el secretario de Biedma o por su hermano (la juez no tiene ni hermano ni secretario y cuando se enteró de esto sintió pavor). Porque no sólo está el testimonio de Cinthia Rocho, de otra del clan, de la propia juez Biedma… sino de una de sus hijas que vio a Saénz de Tejada siguiéndolas con su coche después de que esta testificara en los juzgados de Badajoz.

Es que este Sáenz de Tejada es muy activo en las redes sociales y tiene sus canales, como este de Youtube, para atacar primero y para defenderse después, cuando llegan las acusaciones.

Novedades sobre el caso Zapatero

Hoy la crónica de tribunales tiene otro capítulo muy interesante que es el referido a las joyas de Zapatero. No será el último. Esto siempre será un juicio basado en el análisis de textos, pero francamente por la prosa de su reciente auto da la impresión de que al juez Calama se le está agotando la paciencia y que casi ha considerado insultante lo que ha hecho la defensa de Zapatero.

El auto es duro y lo es porque (vamos a decirlo de forma elegante) pone en suspenso la credibilidad de la version de Zapatero. El expresidente hizo una maniobra un tanto ofensiva: le decía al juez que estas joyas eran un regalo pero que como él no encontraba a quien lo justificara le invitaba al juez a buscarlo. O sea, que pidiera una comisión rogatoria a Arabía Saudí para esclarecer el origen de las joyas. Sabiendo como sabe Zapatero que la justicia saudí ni siquiera contesta a estos requerimiento porque sus sistema judicial no se caracteriza precisamente por la cooperación y la transparencia. O sea que pretendía llevarlo a un callejón sin salida. Y el juez le dijo que no, que el no es Luis Arroyo para hacer de mayordomo de Zapatero. No lo dijo así, así lo digo yo… pero ustedes me entienden…

Qué es lo que a Calama le parece inverosimil de la version de Zapatero de que las joyas sean un regalo:

Primero, en el estuche original en el que suele ser entregado un regalo de esa entidad. Hombre, si él recibió el regalo y lo metió en la caja fuerte para dejarlo ahí lo normal es que lo hiciera en el estuche.

Otro motivo para la duda: Zapatero sí que incorporó a Patrimonio Nacional otros obsequios recibidos de la monarquía saudí. Uno de ellos, incluso, le fue entregado en esa misma visita oficial del rey Abdallah de 2007. Se trata de un lujoso reloj de sobremesa dorado y con esmeraldas incrustadas.

¿Declaró y entregó el reloj y se guardó las joyas?

Y luego hay dos circunstancias que le parecen al juez evidentes. Una es que Zapatero era perfectamente consciente de lo que hacía al ocultar las joyas porque él mismo aprobó en 2005 el Código de Buen Gobierno que establecía expresamente que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio público. "Esta circunstancia pone de manifiesto el pleno conocimiento por parte del investigado del régimen aplicable a este tipo de bienes y, por tanto, no resulta coherente con la explicación actualmente ofrecida", indicó el juez.

Y la segunda, el valor de las joyas. El aspecto de las joyas. Dice el juez que las joyas: "Permiten advertir, incluso a cualquier observador carente de conocimientos especializados, que se trata de bienes de notable valor económico"

Conclusión: que una cosa es hacerse el tonto, que es una estrategia de defensa perfectamente legítima y otra es tratar a un juez como si fuera tonto, algo del todo desaconsejable.

Mucho me temo que Pedro Sánchez no va a contar con Zapatero en esta campaña electoral.