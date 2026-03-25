Especial ‘La Cultureta Gran Reserva’ desde Bellver Blue Tech Zone, donde bienestar, arte y tecnología se dan la mano

Bellver Blue Tech Zone abre de nuevo sus puertas a la radio con la grabación en directo de ‘La Cultureta Gran Reserva’ de Onda Cero el viernes 27 de marzo, de 17:45 a 19:15 horas, en la Sala Zenit de Tempus, en carrer Castanyer, nº 2 A, en Oropesa del Mar (Castellón).

Para asistir a la grabación del programa como público es necesario inscribirse previamente a través de este enlace: luma.com/vaejonuz . No pierdas la oportunidad de ver al equipo de ‘La Cultureta Gran Reserva’ y descubrir cómo bienestar, arte y tecnología conviven en armonía con el Mediterráneo.

Bellver Blue Tech Zone, un proyecto innovador que adapta los principios de las Blue Zones

Impulsado por Bellver Blue Tech Zone, este programa especial con Rubén Amón al frente, Rosa Belmonte, Sergio del Molino, Isabel Vázquez, Joe Llorente y Javi Ramia, permitirá mostrar al público un proyecto innovador que adapta los principios de las reconocidas Blue Zones -regiones del mundo donde las personas viven más tiempo y con mejor calidad de vida gracias a hábitos saludables, vida activa y comunidad- al entorno mediterráneo, combinándolos con la vanguardia tecnológica.

El contará con la participación de Chema Nebot, responsable de Dirección de negocio y Estrategia en Bellver Blue Tech Zone, y Pablo García, director de proyectos en Fundación Azul Marino y comisario del proyecto artístico Conocimiento flotante, quienes aportarán su visión sobre el desarrollo de iniciativas que conectan tecnología, cultura y economía azul.

Sesion Alfonso Calza Patio Hotel Bosque Tempus | Bellver Blue Tech Zone

Bellver Blue Tech Zone ha albergado ya piezas como ‘The Rhythm of the Ocean Vortex’, una obra digital inmersiva que sumerge al espectador en el fondo del mar, donde la música guía la percepción a través de los ritmos del océano, combinando la sensibilidad visual de Desilence con la música de Suzanne Ciani, pionera de la electrónica y observadora privilegiada del mar.

Próximamente, el espacio incorporará la obra ‘Conocimiento Flotante – Mar – Tierra – Digital’, un proyecto en el que el mar interviene como agente activo a través de la informaciónque proporciona, haciendo que cada experiencia sea única, orgánica y en constante transformación.

Sesión Alfonso Calza Patio Hotel Bosque Tempus -10 | Bellver Blue Tech Zone

‘La Cultureta Gran Reserva’, una cita abierta al público

La grabación del ‘La Cultureta Gran Reserva’ se llevará a cabo este viernes 27 de marzo, de 17:45 a 19:15 horas, desde Zenit, sala cúspide de Tempus, un espacio concebido para transmitir ideas, comunicar visiones y explorar el futuro. Y para asistir como público, solo es necesario inscribirse aquí.

Sala cúspide de Tempus | Bellver Blue Tech Zone

La emisión del programa podrá escucharse en la madrugada del viernes al sábado, de 01:30 a 03:00 horas, en Onda Cero, en ondacero.es y en la app de Onda Cero, donde se ofrecerá la versión radiofónica de esta experiencia en la que la radio se encuentra con un laboratorio vivo de ideas junto al mar.