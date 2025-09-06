El Criticón, con Nacho Ibernón

El maravillosamente extraño mundo de Gumball y un poco de Olivia Dean

El Criticón de La Cultureta Gran Reserva estaba deseando regresar a la rutina de lo madrugones, el colapso laboral, las entregas de piezas a la radio, los diez mil correos electrónicos diarios, la colección de ratas en las rotondas y los atascos de la M40 que le presionan y le pitan y le roban la misma vida etc etc etc Esta semana, en su reseña para coleccionistas, el crítico adelanta que el próximo lunes día 6 de octubre tendrá lugar uno de los acontecimientos más importantes de la temporada cultural. Ese día, en HBO Max y también Cartoon Network, estará ya disponible la esperadísima séptima temporada de esta serie de referencia -que se puede disfrutar en EEUU a través de Hulu desde el pasado mes de julio- que nos ha dejado huérfanos de nuevos episodios en estos últimos seis años. Regresa. Con fuerza y mucho talento. Con título nuevo. Antes era EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL… y ahora EL MARAVILLOSAMENTE EXTRAÑO MUNDO DE GUMBALL. Esta obra maestra contemporánea creada hace unos años por el francés Ben Bocquelet nos da todo lo que necesitamos para ser felices. Tramas cortas, brillantosas, delicioso mestizaje entre las imágenes del mundo real y la animación cartón, factura impecable, historias con hondura temática algunas veces, ciento setenta y cinco mil caras diferentes si sumamos los caretos de Gumball y Darwin, los dos protagonistas. Es maravillosa a los ojos del Criticón. Él sabrá. Para culminar la pieza número uno de la temporada, surge el nombre de OLIVIA DEAN. Qué talento musical, qué clase tiene su segundo álbum, que sale al mercado este próximo 26 de septiembre: THE ART OF LOVING se llama. Es extraordinario, puritito Brit School, from London UK, Olivia Dean.