El Criticón, con Nacho Ibernón

Javier Marías y una peli Prime

Hasta hace apenas unos días, El Criticón de La Cultureta Gran Reserva vivía absolutamente ajeno a la literatura de Javier Marías, desaparecido lamentablemente en septiembre de 2022. No había leído nada suyo, si acaso algún artículo. Nada. La vida es increíble: hoy el reloj señala implacable hacia el tercer aniversario de su muerte, allá a lo lejos aunque no tanto, cuando principie el otoño del 25, pero en realidad Marías y toda su obra infinita son para él, desde hace sólo un ratito como quien dice, un recién nacido con toda la vida por delante. Ha empezado por su novela ‘Berta Isla’, en Alfaguara, que le está acertando sin interferencias. Qué gusto da descubrir la lectura de una vida y una obra y un universo todo enteritos y personalizados para uno. Descanse en paz, señor Marías… o bienvenido al mundo, Javier, no sabemos. Recomendaciones de la semana: Por supuesto ‘Adolescencia’, que iba a llamarse ADOLESCENCIA EN PLANO SECUENCIA. La vean. Luego destacamos fuertemente ‘The Order’, que es mainstream punto menos, una película extraordinaria que está en Prime Video. Thriller de suspense pleno y matizado. Colosales Jude Law en el rol del agente del FBI Terry Husk y Nicholas Hoult como el pendenciero pirado y ario Bob Mathews. Ojo cuidao.