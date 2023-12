'El Criticón', con Nacho Ibernón

Fe de erratas

El Criticón ha recibido inmumerables quejas de los oyentes. Errores imperdonables: el otro día por ejemplo en su completísima crítica ciega sobre la última peli de Nicolas Cage se olvidó de mencionar 'Con Air' cuando repasaba las doctas obras de Nick. Dios, qué frikis son los culturetas, es imposible no quererles. Otro ejemplo: el prócer Amón se atrevió a decir en las ondas que a su juicio era incomparable la obra de Malher con la de Shakira. Increíble, con lo que ha hecho la de Barranquilla por nosotros. En fin, que también hay hueco para las críticas ciegas de la semana: ‘No te veré morir’ de Antonio Muñoz Molina en Seix Barral, ‘Napoléon’ vs ‘Maestro’ en pantalla grande, la esperada 'Elspeth' que es más bien el spin off de la aclamada ‘The good fight’… muchos grandes productos culturales de consumo masivo que merecen una opinión experta antes de ser deglutidos. De nada.