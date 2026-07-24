Jaime Novo presenta su nuevo libro 'Rowan March': "Esta distopía nos va a devorar"

El periodista Jaime Novo, tras 21 años de trayectoria en la radio y consagrado como un activista de la movilidad, da el salto a la ficción narrativa con su libro Rowan March: El Consenso.

La obra se presenta como una novela distópica que explora los peligros de la cesión de nuestra privacidad y la omnipresencia de los algoritmos.

A través de un lenguaje ágil, que salpica la narración con noticias periodísticas ficticias para contextualizar la trama, Novo construye un universo donde la tecnología y las grandes corporaciones se entrelazan, creando un escenario muy inquietante.

Una de las grandes peculiaridades de esta novela es su formato inmersivo, concebido para involucrar el sentido del oído del lector mientras avanza por las páginas.

La obra está acompañada de una selección musical específica pensada para potenciar las emociones de cada capítulo. "Es un libro al que le he puesto banda sonora. La gente va leyendo el libro y tiene los códigos QR para poder enchufar el móvil y que suene la música", explica el autor. Esta atrevida decisión creativa tiene el poder de alterar por completo la percepción de lo escrito, transformando, según la melodía elegida, un tenso momento de acción en una escena de tintes cómicos o dramáticos.

La bicicleta como vehículo heroico

Frente a los estereotipos clásicos del cine y la literatura, donde el éxito y el heroísmo suelen estar ligados a vehículos de alta gama como los coches deportivos, Novo apuesta por una revolución sostenible.

El protagonista se desplaza en una bicicleta de carga eléctrica equipada con todo tipo de tecnología y trucos, al más puro estilo de James Bond. El autor confiesa que su inspiración nació al analizar cómo la ficción moderna ha relegado a la bicicleta a personajes perdedores, deportistas o niños: "¿Y por qué no hacer una historia, una ficción, en la que el héroe sea precisamente un héroe porque va en bici?".

En el corazón de esta distopía se encuentra Nubanta, una corporación aparentemente benevolente y comprometida con el cambio climático que logra hacerse con el control global a través de un gesto cotidiano: la aceptación de las cookies de internet y los términos de privacidad.

Jaime Novo ha elegido el año 2027 como punto de partida para que el público sienta de forma tangible la cercanía de esta amenaza cibernética.

El vertiginoso ritmo de los avances tecnológicos actuales llegó a preocupar al escritor durante las fases finales de edición del libro, temiendo que el mundo real superase a su ficción antes de llegar a los escaparates. De hecho, Novo ha querido dejar claro que su obra es, ante todo, una advertencia.

Jaime Novo presenta su nuevo libro 'Rowan March' en el programa Más de Uno