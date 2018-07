Estos han sido los diez audios más escuchados de Más de uno en 2016

He aquí la relación de los audios más escuchados de Más de uno durante el año 2016. De las entrevistas a Pablo Iglesias o Juan Luis Cebrián a las de Mónica Naranjo o Paula Echevarría, pasando por las opiniones de Fernando Savater o los consejos para recuperar la autoestima de Elsa Punset. Mira la lista y si te perdiste alguno, escúchalo.

1.- La polémica de los titiriteros que fueron acusados de ensalzar a ETA y Al Qaeda en un espectáculo infantil durante el carnaval de Madrid colocó esta opinión de Fernando Savater en lo más oído.

2.- El que fuera director de El Mundo, David Jiménez, comentó en Más de uno la realidad que viven muchos niños que sufren acoso escolar a raíz de la carta que un niño le dejó a sus padres antes de suicidarse

3.- El estreno de 'La Reina de España' y el boicot que algunas personas promovieron para no ir a ver la película por las declaraciones de sus director al recibir el premio nacional de cinematografía ha colocado esta entrevista hecha a finales de 2015 a Fernando Trueba entre lo más visto de 2016 en Más de uno

4.- Mónica Naranjo vino a presentarnos en febrero su último disco y ya sea por la enorme colección de fans que tiene o por los testimonios que le dejó a Juan Ramón Lucas, ha sido uno de los audios más escuchado del programa.

5.- En este año marcadamente político cargado de negociaciones, sesiones de investidura y elecciones es normal que las entrevistas a los principales candidatos de los partidos políticos estén entre lo más escuchado de los oyentes. Es el caso del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha sido entrevistado por Carlos Alsina en este 2016 en cuatro ocasiones, pero fue la del 27 de enero de 2016 la se ha colado en este top ten

6.- Seguido de Pablo Iglesias encontramos la entrevista con el ya diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón que confesó que él era comunista pero su partido no.

7.- La entrevista que Carlos Alsina le hizo a Juan Luis Cebrián, el presidente del Grupo Prisa, que vino a hablar de su libro, no dejó indiferente a nadie. Si no la escuchaste/viste no deberías perdértelo

8.- Elsa Punset vino a Más de uno a presentarnos el 'Libro de las pequeñas revoluciones' y nos dio estos consejos sobre cómo aumentar la autoestima con el bote de la felicidad. Fue lo más compartido y escuchado del mes de marzo en Más de uno.

9.- La actriz Paula Echevarría le reveló a Juan Ramón Lucas en Más de uno qué le contó José Sacristán en la última secuencia que rodaron juntos en 'Velvet'. Los miles de fans de la serie de Antena 3 seguro que escucharon esta entrevista porque fue lo más escuchado de octubre de Más de uno en ondacero.es.

10.-A los monólogos de Alsina acuden cada mañana con puntual fidelidad los oyentes de Más de uno, pero el más escuchado de 2016 ha sido éste de febrero dedicado a Pablo Iglesias y a su comportamiento en la primera ronda de consultas tras las elecciones del 20-D