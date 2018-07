Fernando Trueba: "Pido disculpas a los que se hayan sentido ofendidos"

Entrevista en Más de uno

El cineasta Fernando Trueba ha pedido disculpas en Más de uno a todos los que se han sentido "ofendidos" por su discurso durante el Premio Nacional de Cinematografía, en el que aseguró que "no me he sentido ni español ni cinco minutos". Considera que "todo se ha sacado de contexto", pero, aún así, cree que "no se puede juzgar a nadie por lo que siente".