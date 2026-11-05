Edu Pidal: "Florentino prepara a su sucesor, no a un becario, con el fichaje de Rafa Nadal"

El Real Madrid remontó ayer en Atenas para completar el pleno de victorias en las primeras cuatro jornadas de la Champions y empatar con el PSG de Luis Enrique en la cabeza de la clasificación. Sin embargo, Edu Pidal advierte de que, pese a los resultados, el equipo dejó varias dudas y volvió a mostrar una imagen alejada de la ofrecida en el Clásico.

"Pareció otra vez el equipo ramplón y perezoso del comienzo de la temporada, muy alejado de la imagen imponente del día del Clásico", señala el periodista, que apunta a las decisiones de Mourinho en la alineación, con Güler descansando y Valverde en el banquillo.

Para Pidal, al Madrid "le sobró un delantero y le faltó un centrocampista". Además, considera que el centro del campo no funciona igual sin el futbolista turco y llama la atención sobre el momento de Vinicius: "Lo peor no es que los regates no le salgan, lo peor es que no los intente".

El periodista cree que el brasileño necesita cambios físicos y emocionales para recuperar su capacidad de desequilibrio y volver a ser el jugador que deslumbró con Ancelotti.

Pero más allá del encuentro, la noticia que más llamó la atención fue el anuncio de Rafa Nadal como nuevo miembro de la junta directiva de Florentino Pérez. Edu Pidal considera que su incorporación supone "el fichaje galáctico del otoño" y un movimiento que no esperaban los adversarios del presidente.

Tras recordar que Nadal fue vinculado en anteriores elecciones con Riquelme, algo que el propio tenista desmintió, Pidal interpreta que su llegada puede formar parte de un proyecto de futuro: "Florentino no da puntada sin hilo y Nadal no da nunca pasos en falso". Y concluye: "Si Florentino le llama y Rafa acepta, huele a que prepara a su sucesor, no a un becario".