Edu García, sobre Vinicius: "El brote 'peluqueril' tiene castigo ajustado mientras en frente, se sigue viendo todo como un producto de un sistema 'ennegreiracido'"

Desconozco si hay un aspirante a Tezanos en el CIS catalán pero sus datos deportivos me parecen noticiosos: el 84% de los encuestados con preferencias definidas el pasado mundial apoyaban a la selección española. Razones diferentes para el sí, pero el acumulado sorprende.

Las trazas tezánicas las hallo en el sentimiento futbolero: solo un 17% se pirra por el deporte rey y solo a un 21% le gusta bastante. De los partidarios del balón, 66% de tendencia culé, 7% madridista y solo un 3% perico, ya lo siento Rafa…

Pero hoy se habla más de la Champions, del pleno del fútbol español y, como en el arco parlamentario, de la multitud de colorines y variedad para amarrar puntos. El virtuosismo del Barça, el oficio del Atlético, el auto de fe del Villarreal, el carácter bético y esa manera histriónica del Madrid de llevarte a oxímoron de todo pelaje: partido horripilante e histórico. Remontada desde el batiburrillo y las probaturas sin fin. ¿Qué cuál es el sistema empleado?

Es más fácil ganar Pasapalabra que responder…

Y con vista al Clásico, sin que haya demoscopia por medio, muchos entienden que el brote "peluqueril" de Vinicius tiene castigo ajustado mientras en frente, se sigue viendo todo como un producto podrido de un sistema ennegrecido… o "ennegreiracido", por ser más precisos.