Edu García: "La NFL armó una buena en el Bernabéu, con vistosidad y pompa"

La NFL convirtió el Santiago Bernabéu en un gran escenario deportivo con su desembarco en Madrid. "La armó buena la NFL en el Bernabéu, con vistosidad y pompa, pero sin exceso de ruido para que no nos echen los vecinos", ha comentado Edu García en su sección de Más de uno.

El periodista ha destacado la satisfacción de las autoridades madrileñas por la repercusión del evento. Florentino Pérez, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida estaban "exultantes" ante el escaparate que supone para la ciudad, mientras que Enrique Cerezo también expresó su deseo de contar con un espectáculo de estas características en el Metropolitano.

García ha comparado el encuentro de la NFL entre los Bengals y los Falcons con el partido que protagonizaron Atlético de Madrid y Barcelona, cuyo nivel futbolístico destacó especialmente. Para el periodista, el espectáculo ofrecido por rojiblancos y azulgranas tuvo un ritmo y una precisión difíciles de igualar.

También ha repasado algunos detalles de la experiencia en el Bernabéu, desde la comida y la vestimenta de los aficionados hasta el precio de la cerveza, que alcanzó los ocho euros por vaso.

En cuanto al partido de Liga, Edu García ha señalado que el Atlético comenzó con valentía, pero perdió fuerza después de encajar el gol de Fermín. "A una parte el gol de Fermín les hizo mella y no supieron luego volver a sentirse poderosos", ha explicado. El Barcelona aprovechó esa situación para crecer y terminar dominando el encuentro.

El equipo azulgrana se marcha al parón como líder de una competición que, según García, también dejó uno de los momentos más emotivos en el homenaje a Demi. "Fue sincero, sencillo y cercano. Fue unánime. Y eso, Rafa, la verdad es que reconforta un montón", ha destacado.

Por último, el periodista ha reflexionado sobre el atractivo de la NFL, un espectáculo capaz de enganchar incluso a quienes no conocen en profundidad sus reglas. Una afirmación ante la que Rafa Latorre ha bromeado recordando que lleva 30 años intentando entenderlo.