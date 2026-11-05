Edu García: "Los enviados de la FIFA traen elementos escrutadores para evaluar bien nuestras sedes mundialistas"

Los enviados de la FIFA han comenzado a evaluar las sedes españolas candidatas para el Mundial. La primera parada fue Anoeta, en San Sebastián, y desde hoy las visitas continuarán por Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Madrid y Sevilla. Las Palmas, por el momento, no figura en el programa.

Edu García señala que los representantes de la FIFA llegan dispuestos a examinar las instalaciones: "No son como los hombres de negro porque no vienen uniformados, pero los enviados de la FIFA traen elementos escrutadores para evaluar bien nuestras sedes mundialistas". Además, apunta que, por ahora, no está prevista la visita a las obras del nuevo Mestalla ni a Balaídos.

El director de Radioestadio también se detiene en la incorporación de Rafa Nadal a la junta directiva del Real Madrid. Según comenta, Florentino Pérez ha decidido ficharlo antes de que su amistad y sus posibles vínculos con el candidato Riquelme sean más profundos.

García explica que Nadal entiende este paso como una cuestión de responsabilidad y aprendizaje: "Cree que el paso hacia adelante es por responsabilidad y ganas de formarse, de aprender, porque ama al Madrid y quiere aportar".

El periodista también bromea con la faceta de opinador del tenista, que hasta ahora ejercía en la intimidad, y con su particular manera de vivir los partidos del Real Madrid. Un madridista intenso que "grita, gesticula, despliega su suerte y sus manías para llamar a la suerte".

Y termina con una referencia al sufrimiento habitual del equipo blanco, capaz de deambular por el desfiladero hasta que, en los minutos finales, zarandea al rival y consigue imponerse. Una situación que hace que Nadal termine respirando con la ceja hacia arriba.