EN DIRECTO La historia de Asunción, que lo perdió todo en la dana, y de Julián, su salvador: "Esto no se te olvida"

Carlos Alsina recorre varias de las ciudades arrasadas por la dana que hace una año dejó 229 muertos en la provincia de Valencia. En este 'Más de uno' especial conocemos cómo van las labores de reconstrucción y el estado de ánimo de una población que ha sufrido la tragedia. Síguelo aquí en directo.
Francis Mandigorra, propietaria de la tienda de moda ‘Aloha': "No tenemos ascensor ni garaje ni lo esperamos este año"
Fueron muchos los negocios afectados por la dana. Uno de ellos es la tienda de moda de Francis, 'Aloha', que un año después sigue luchando por abrir su tienda cada día.
Francis ha explicado a Alsina que todavía no tienen ascensor ni garaje y recuerda cómo estuvieron varios días sin electricidad ni agua potable.
Alsina se encuentra con Javier López (empresa de reformas) en Benetúser: "Tardamos cinco meses en poder dar servicio"
En su recorrido por los municipios afectados por la dana, Alsina habla con Javier López, propietario de una empresa de reformas de Benetúser. Habla de cómo ellos también sufrieron las consecuencias de la dana: "Perdimos todo y tuvimos que dejarlo todo paralizado".
Las peticiones para reformar casas llegaron en aluvión y Javier recuerda cómo intentaban dar servicio pero es complicado por la falta de mano de obra: "La lista de espera es falsa".
El vídeo del relato emocionado de Asunción a Carlos Alsina sobre cómo lo perdió todo en la dana: "Todo el mundo acudía a ayudar"
Carlos Alsina ha comenzado su programa especial desde las localidades que hace un año sufrieron los estragos de la dana. En su recorrido ha visitado la casa de Asunción, una vecina de Alfafar cuyo domicilio quedó completamente inundado, y ha conversado con Julián, el vecino que la rescató aquella noche.
Alsina volverá a hablar con Elisa, una pescadera que Sedaví
De la crisis de la pandemia a la crisis de la riada. Alsina hablará con Elisa en el municipio de Sedaví un año después de encontrarse con ella cuando intentaba recuperar algo de género de su pescadería.
Ana Torres, madre de Sara y Hugo: "Hay muchos niños de este colegio que viven en bajos y están muy afectados"
Una de las madres Ana Torres cuenta su experiencia de cómo ha tenido que vivir todos estos meses en casa de su madre hasta que ha conseguido reformar su casa.
Además, ha comentado que los niños tienen miedo a la lluvia y muchos alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria ORBA viven en bajos.
Alsina, desde los barracones del Centro de Educación Infantil y Primaria ORBA: "Nos han prometido que en dos años tendremos el colegio"
Desde la casa de Asunción, Alsina se ha desplazado a los barracones del Centro de Educación Infantil y Primaria ORBA. Todavía quedan más de 3.000 alumnos dando clase en barracones.
Una de las madres de los niños ha explicado que en dos años les han prometido que el nuevo colegio estará construido.
La casa de Asunción inspiró la ficción de Alsina de Navidad 'Cómo brillaba'
Alsina reconoce que era importante para él comenzar este programa especial desde la casa de Asunción (Alfafar) que inspiró la ficción sonora de Navidad 'Cómo brillaba'.
Julián: "En mi casa metimos a trece personas"
El vecino de Asunción comenta lo caótico que fue todo y el miedo que vivieron porque el nivel del agua subió casi hasta el segundo piso y no podían meter a más gente en las casas.
Julián: "Todavía queda mucho por hacer"
Julián se queja de que hasta en las desgracias hay gente que intenta aprovecharse y se queja de que se han tenido que buscar la vida para encontrar empresas fiables para reformar las casas, que quedaron destrozadas.
Reconoce que tiene muy marcado y que recuerda la ciudad como una ciudad zombie. Además, dice que no había cobertura, no había electricidad y no se veía un helicóptero. Dice que queda mucho por hacer.
"Si te das una vuelta por el barrio todavía ves fachadas llenas de barro, el alumbrado está provisional y todavía tenemos la sensación de que ha pasado y está ahí", explica Julián.
Julián, el vecino que acogió a Asunción: "Ví que subía el nivel del agua y decidimos ir a por las vecinas de abajo"
"Veía que subía el nivel del agua y tomé la decisión de bloquear el ascensor para que nadie lo cogiera y decidieron salvar a las vecinas que vivían en los pisos de abajo.
Asunción recuerda emocionada cómo vivió la dana con sus vecinos: "Todo el mundo acudía a ayudar"
Asunción se emociona al recordar cómo gracias a sus vecinos pudo sobrevivir a la riada. "Gracias a la ayuda de todos lo tengo todo arreglado", dice.
Alsina recupera el testimonio de la nieta de Asunción: "Mi abuela lo ha perdido todo"
Alsina recuerda el testimonio de Verónica, nieta de Asunción, hace un año cuando explicaba cómo se sentían tras la dana.
Alsina cuenta la historia de Asunción, una mujer de Alfafar que se salvó gracias a un vecino
Alsina se encuentra en casa de Asunción una vecina de Alfafar y con y Julián, el vecino, el que la salvó, en la casa que inspiró nuestro cuento de Navidad 'Cómo brillaba'.
Carlos Alsina comienza el programa especial desde Alfafar
Asunción habla con Alsina, que se ha desplazado hasta el municipio valenciano de Alfafar para conocer cómo van las labores de reconstrucción un año después de la dana.
Las angustiosas imágenes que resumen lo que fue la dana: el vídeo de dos minutos que lo resume todo
Las devastadores imágenes del paso de la dana son difíciles de olvidar por las consecuencias catastróficas para la población que la sufrió, que un año después de la tragedia sigue intentando recuperar la normalidad.
Dónde estaba Mazón el día de la dana: todas las veces que ha cambiado de versión
A día de hoy se desconoce qué estuvo haciendo entre las 18:45 y las 19:43 horas. La última información que ha salido a la luz es que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana hasta el parking.
Carlos Alsina recorre las localidades valencianas afectadas por la dana
Un año después de la tragedia, Carlos Alsina vuelve al punto cero para conocer de primera mano cómo van las labores de reconstrucción y el estado de ánimo de una población que ha sufrido la tragedia.