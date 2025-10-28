EN DIRECTO La historia de Asunción, que lo perdió todo en la dana, y de Julián, su salvador: "Esto no se te olvida"

Francis Mandigorra, propietaria de la tienda de moda ‘Aloha': "No tenemos ascensor ni garaje ni lo esperamos este año"

Fueron muchos los negocios afectados por la dana. Uno de ellos es la tienda de moda de Francis, 'Aloha', que un año después sigue luchando por abrir su tienda cada día.

Francis ha explicado a Alsina que todavía no tienen ascensor ni garaje y recuerda cómo estuvieron varios días sin electricidad ni agua potable.