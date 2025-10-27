Las angustiosas imágenes que resumen lo que fue la dana: el vídeo de dos minutos que lo resume todo

Un año después de la dana, las imágenes del desastre siguen siendo estremecedoras. 229 personas murieron el 29 de octubre de 2024 y la riada impactó en más de 300.000 personas, según el Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana.

Consecuencias devastadoras

El vicepresidente segundo de la Generalidad Valenciana, Francisco José Gan Pampols, presentó el pasado mes de marzo el balance del impacto de la dana, y cifró en 306.000 las personas afectadas, 11.242 las viviendas dañadas, 141.000 los vehículos perjudicados, 10.000 ascensores afectados y 800 kilómetros de carreteras deterioradas.

El agua arrasó con todo lo que estaba a su paso y además de las 229 víctimas mortales de la tragedia, dejó más de 2.600 personas heridas y se llevaron a cabo 37.000 rescates y 117.000 asistencias médicas.

Las imágenes del desastre

El impacto de la dana dejó imágenes de destrucción propias de una guerra. Durante días muchos municipios estuvieron incomunicados y recibieron la primera ayuda de miles de voluntarios que llegaron a pie desde Valencia.

Cuando se cumplió un mes de la catástrofe, más de 20.000 profesionales seguían desplegados en las zonas afectadas, donde los trabajos se centraban en extraer lodo de los garajes, limpiar las casas y retirar de las calles los 120.000 vehículos destrozados que dejó la barrancada.

El lodo lo arrasó todo

Las imágenes de esos días son el reflejo de una situación inédita en España en la que los protocolos no tuvieron capacidad de respuesta ante la virulencia que tuvo la dana. El lodo lo arrasó todo y solo dejó un rastro de destrucción en los103 municipios afectados (en los que vive el 40 % de la población de la provincia, está el 36 % de las empresas y generan el 31 % del empleo).

La indignación ciudadana

La magnitud de la tragedia se puede intuir no solo con los datos si no también con las imágenes que se grabaron esos días. Además, muchas de ellas recogen también la indignación de la ciudadanía con la gestión de la tragedia con protestas, peticiones de ayuda y manifestaciones.

El recorrido judicial y la reconstrucción

La gestión de la dana en Valencia tendrá también un recorrido judicial: los juzgados de València han recibido de momento nueve acciones judiciales, siete de ellas penales, y el Tribunal Supremo una decena de denuncias o querellas relacionadas con la actuación de las administraciones públicas y sus responsables ante la catástrofe.

Ahora, la ciudadanía y las administraciones se centran en la reconstrucción para recuperar una normalidad que aún no ha llegado tras un año de la tragedia, ya que la marca del paso de la dana sigue estando presente en el recuerdo de todos.