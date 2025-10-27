Dónde estaba Mazón el día de la dana: todas las veces que ha cambiado de versión

El próximo miércoles se cumple un año de una de las peores tragedias en la historia de España: la dana que arrasó Valencia el pasado 29 de octubre de 2024 y que acabó con la vida de 229 personas. Actualmente, todavía sigue habiendo dos desaparecidos después de que hace unos días fuera encontrado el cuerpo de Javi, momificado en durante los trabajos de desescombro junto al río Turia.

En la última manifestación en Valencia el pasado sábado para pedir la dimisión de Mazón, una de las múltiples pancartas que portaban los asistentes decía "tú comiendo y bebiendo y la gente muriendo", en clara alusión a su comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Si bien, a día de hoy no se sabe qué estuvo haciendo Mazón entre las 18:45 y las 19:43 horas.

Mazón y su frase "¿cuándo he mentido?"

Cabe recordar que el president de la Generalitat siempre ha sostenido que "jamás" ha hecho un cambio de versión. De hecho, el pasado 26 de febrero les espetó a los periodistas:"¿Cuándo he mentido?", les dijo, para justificar que "las 20:28 horas es después de las 19:30 horas". "No entiendo el cambio de versión", añadió.

En primer lugar, la comida con Vilaplana no aparecía en su agenda pública y Mazón no lo reconoció hasta el 8 de noviembre, 10 días después de la catástrofe. La comida, que se alargó durante casi cuatro horas, en primer lugar se dijo que duró hasta las 17:30 horas.

Sin embargo, Vilaplana en una carta pública que difundió el pasado 5 de septiembre reveló que abandonaron El Ventorro entre las 18:30 y 18:45 horas. Una primera contradicción, ya que fuentes del entorno de Vilaplana dijeron en un primer momento que acabó sobre las 17:30 horas y la Generalitat, por su parte, aseguró que el president estaba en el Palau a las 18:00 horas.

Tres horas distintas a las que llegó al Cecopi

Así las cosas, entre las 18:45 y las 19:43 horas se desconoce con exactitud qué hizo Mazón y es donde aparecen los cambios de versión. La primera vez, la Generalitat dijo que llegó al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) a las 19:30 horas -aunque se convocó a las 17:00 horas-, o sea casi dos horas y media después.

Sin embargo, en una segunda versión retrasó esta hora a las 20:20 horas y apuntó que estaba sin cobertura, por lo que no pudo comunicarse con nadie. Si bien, el relato de los hechos cambió por tercera vez cuando se destapó que llegó al Cecopi a las 20:28 horas. Esta diferencia de 17 minutos entre que se envió el mensaje ES-Alert y su llegada ya la señaló el ministro de Transportes, Óscar Puente, en X: "Y entonces... si llegó a las 20:28, ¿cómo es que estaba a las 20:20 en el Cecopi sin cobertura?"

La última información: Mazón acompañó a Vilaplana hasta el párking

Ahora, a todos cambios se añade una pieza más: según la última información revelada por el diario Levante, Mazón acompañó a la periodista Vilaplana hasta el párking. Este dato, ahora reconocido por ambas partes, fue omitido en un principio por considerarlo "intrascendente", ya que el aparcamiento está al lado de El Ventorro. Sin embargo, añade más dudas.

En estos meses, Mazón ha sostenido que fue caminando hasta su despacho, que está a tan solo 11 minutos a pie desde el restaurante. Sin embargo, tras conocerse este dato, para llegar hasta allí tuvo que cambiar de recorrido en la calle la Paz, donde en un principio habría girado a la izquierda, pero para acompañar a Vilaplana lo hizo a la derecha.

En esta hora en la que Mazón recorrió las calles del centro de Valencia también hay que señalar que no recibió ninguna llamada. Previamente, según una de sus versiones, llamó a la consejera Salomé Pradas a las 17:37, a las 18:16, a las 18:25 y a las 18:30 horas. Después, ni rastro hasta las 19:43 y a las 20:10 horas.