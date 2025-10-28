La historia del vestido manchado de barro por la dana que la reina Letizia le compró a Francis en Benetúser: "Supuso un chute de energía"

Durante su visita a las localidades afectadas por la riada del año pasado, Alsina se ha detenido a las puertas de una tienda cerrada en Benetúser, 'Aloha, moda y complementos', donde ha hablado con su propietaria Francis Mandingorra, quien guarda una historia particular, gracias a la dana se convirtió en modista de la reina Letizia.

Durante los primeros días de la tragedia, cuando Francis estaba sacando barro de la tienda, la entrevistaron en una televisión argentina y ese vídeo corrió por las redes. Entre los comentarios de ánimo que le llegaron había uno que se trataba de la estilista de la reina, Eva Fernández.

En un principio le hicieron caso, pero como insistió, acabaron por hacerlo, y llamaron a Zarzuela, "repetíamos todo el rato que nos lo estábamos creyendo". Eva resultó ser estilista de doña Letizia, y les dijo que la Reina quería ayudar a los negocios de la zona, como el suyo, vistiendo una de sus prendas en alguno de los actos a los que asistiera.

Acabaron escogiendo un vestido negro con botones dorados de la firma española 'Marta en Brazil'. El vestido estaba manchado de barro, como todos los de la tienda debido a las inundaciones, "no sabía si se iba a poder recuperar nada", afirma Francis, finalmente en la tintorería de la Zarzuela lo pudieron limpiar.

A la hora de entregarlo, Francis no podía salir de la zona cero porque no tenía coche ni posibilidad de transporte, cuando la asistenta de la reina iban a venir a buscarlo a la tienda, hubo de nuevo alerta por lluvias y se suspendió el AVE entre Valencia y Madrid. Lo recogió una chica de una firma de joyas de la zona, que también había sido contactada por el personal de doña Letizia, y que pudo llevarse todo.

Ese vestido lo iba a llevar la Reina en un viaje oficial a Italia, pero acabó vistiéndolo en el funeral de Estado que se celebró en diciembre del año pasado en la catedral de Valencia. Lo único que hicieron fue cambiarle los botones dorados por otros de color negro. Más tarde, recuperó el vestido con sus botones originales: lo llevó en el concierto homenaje a las víctimas del terrorismo que se celebró el pasado mes de marzo.

Reapertura después de un año "muy difícil"

Para Francis esa repercusión supuso "otro chute de energía", aunque siguió sin poder reabrir su negocio. Francis nos cuenta cómo continúa teniendo el expediente abierto en el Consorcio por lo que aún no ha recibido el dinero de la indemnización, las ayudas de la administración autonómica no han sido suficientes para cubrir todas las pérdidas por lo que ha tenido que pedir dinero a todo el mundo, "ha sido todo muy difícil, al principio todo es drama y no sabes si vas a poder abrir".

Afortunadamente, la reapertura ya está fechada, el próximo jueves 30 de octubre, el día después de la dana, la tienda de moda y arreglos Aloha abrirá sus puertas a los clientes por primera vez después de la dana.

He tenido que pedir dinero a todo el mundo

El local fue arrasado por el agua. Su casa no se vio afectada porque vive en un cuarto, sin embargo, el garaje del edificio quedó completamente inundado y sigue inhabilitado, al igual que el ascensor del edificio y los timbres acaban de reactivarlos hace apenas un mes. Ha conservado fotos de cómo quedó el local después de las inundaciones y de qué manera han podido recuperarlo.