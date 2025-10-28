El vídeo del relato emocionado de Asunción a Carlos Alsina sobre cómo lo perdió todo en la dana: "Todo el mundo acudía a ayudar"

Carlos Alsina ha comenzado su programa especial desde las localidades que hace un año sufrieron los estragos de la dana. En su recorrido ha visitado la casa de Asunción, una vecina de Alfafar cuyo domicilio quedó completamente inundado, y ha conversado con Julián, el vecino que la rescató aquella noche.

Alsina ha recordado el testimonio de Verónica, nieta de Asunción, que hace un año contaba entre lágrimas cómo su familia lo había perdido todo tras la riada, "Mi abuela lo ha perdido todo" afirmó aquel día. También el caos y la destrucción que inundaba la casa de Asunción, "un desastre en sus palabras", desde cuya venta solo se podría vislumbrar un mar de coches.

Asunción revive emocionada aquellos momentos. Recuerda cómo el agua lo arrasó todo, pero también cómo la solidaridad del vecindario lo cambió todo: "Todo el mundo acudía a ayudar". "Gracias a la ayuda de todos lo tengo todo arreglado", explica con voz entrecortada, "todo esto no llevo un día o un mes, es mucho." Ahora la casa ya está reformada "parece casa de capitalista", afirma Asunción.

Julián acudió a socorrer a sus vecinas

Julián, el vecino que la salvó: "Vi que subía el nivel del agua y decidimos ir a por las vecinas de abajo". Aquella tarde-noche del 29 de octubre del año pasado, Julián estaba en casa con su mujer cuando su hijo le llamó para contarle que el polígono de Ribarroja del Turia, donde ambos trabajan, estaba completamente inundado. Le aconsejó no salir de allí, una decisión que probablemente le salvó la vida.

Vi que subía el nivel del agua y decidimos ir a por las vecinas de abajo

Desde su vivienda vieron cómo se acercaba la riada: un metro y medio de agua que empezó a brotar de los desagües junto al barro. Julián bloqueó el ascensor para evitar accidentes y comenzó a avisar a los vecinos. Al llegar a la planta baja, el agua ya les llegaba a las rodillas. Golpearon las puertas de las tres mujeres mayores que vivían en los bajos: Asunción, Paquita y Lola.

"En mi casa metimos a trece personas" Julián y otros vecinos consiguieron rescatar a las tres mujeres y subirlas a los pisos superiores. Asunción, Carmen y otro vecino con sus mascotas se refugiaron en su casa. Lola, sin embargo, dependía de una máquina de oxígeno cuya batería estaba a punto de agotarse.

Otra vecina le prestó la suya y, al día siguiente, Julián rompió la puerta de la vivienda de Lola para conseguir una mochila de repuesto. "Fue una noche de terror", recuerda. "El agua subía y ya no podíamos meter a más gente, quedó a dos escalones de inundar el primer piso".

Julián ha destacado el papel de los voluntarios en la reconstrucción gracias a los que consiguieron salir adelante, "fueron los primeros en venir", durante los primeros días no venía nadie más.

El bajo de Asunción, completamente arrasado, inspiró el relato 'Cómo brillaba', la ficción navideña emitida el año pasado en Más de uno.