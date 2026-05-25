Carlos Alsina reivindica a Onda Cero como su radio: "Es mi cadena, mi marca, mi casa y mi familia"

Carlos Alsina ha confirmado la noticia. La próxima temporada ya no presentará la primera parte del programa Más de uno, que lleva 11 años dirigiendo, y pasará a conducir sólo la segunda parte, la del magazine que empieza a partir de las 10:00.
"La noticia es que a partir del próximo mes de septiembre será Rafa Latorre quien les cuente a esta hora y cada día la actualidad", así ha empezado a aclarar Alsina las informaciones que ya se habían publicado en diferentes medios sobre la próxima temporada de Onda Cero y añadía que él se ocupará "sólo del segundo tramo de nuestro programa".
También ha avanzado que la periodista Marta García Aller, colaboradora habitual y tertuliana de Más de uno, pasará a presentar La Brújula.
En este punto Alsina ha aprovechado para desmentir los distintos rumores que han circulado en los últimos días sobre las razones por las que ha decidido relegarse, según sus propias palabras. Además, ha lamentado que en los últimos tiempos se pretenda "constreñir o reducir a una posición política" a los presentadores de radio y ha reivindicado a Onda Cero como su cadena.
El periodista ha comentado la cantidad de cosas que ha leído este fin de semana sobre este asunto, "la mayoría perfectamente desacertadas", ha bromeado. "Agradezco mucho a quienes las han publicado porque he descubierto un montón de cosas sobre mí mismo que no tenía ni idea", ha continuado durante su monólogo para asegurar que ya contaba con que cuando se conociera la noticia "habría quien se empeñara en interpretarlo como un castigo o una imposición".
Alsina señala que ha leído que ha sido "depurado por Onda Cero" y ha querido recalcar no sólo que Onda Cero es su cadena sino que también es su marca, su casa y su familia y le ha dado un consejo al oyente: "Si escucha, lee o le llega cualquier otra versión de los cambios que vamos a hacer en Onda Cero, no se lo crea".
"Hay lo que hay. Y lo que hay es lo que le acabo de contar", ha concluido en un inédito monólogo de más de veinte minutos su monólogo con el que ha emocionado a oyentes y compañeros.