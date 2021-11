Javier Ruiz Taboada: "No dejen de soñar por más que la vida se empeñe en despertarles"

No dejen de hacer planes, aunque no sepan si al final podrán llevarlos a cabo. No dejen de ilusionarse, aunque la ilusión cristalice en adoquín. No dejen de soñar por más que la vida se empeñe en despertarles. No dejen que se apague la llama del deseo, la hoguera de las voluntades, la chimenea que calienta su cuarto de ser.

Dejen siempre entreabierta la puerta del mañana, la del garaje, la de atrás, la ventana de su patio interior, la de su patio de recreo.

Aunque la luz que se ve al final del túnel sea un tren y no el suyo, no dejen de darle vueltas a las buenas ideas, a lo que les gustaría poder hacer por más que no se pueda, a lo que de verdad quieren.

Hay una felicidad anterior a conseguir un fin y es la de hacer todo lo posible

No dejen de creer que todo es posible, que no hay nada que pueda con una voluntad y un pecho de cristal.

Les podrán quitar la posibilidad de conseguir sus metas, sus deseos, sus anhelos, sus ficciones, pero nunca lograrán quitarles el tiempo que les lleve el intentarlo. Hay una felicidad anterior a conseguir un fin y es la de hacer todo lo posible. Vivir en el empeño.

Y puestos a hacer el milagro de los planes y los peces, no se olviden de Málaga. Y lo digo con sinceridad y todos mis espetos.