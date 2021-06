Robin Food nos da la receta para preparar unos mejillones en escabeche

Ingredientes

2 cebollas rojas

1 hoja de laurel

1 sopera de granos de pimienta negra

6 dientes de ajo pelados

1 chile picante hermoso

2 kg. de mejillones gordos lavados (tirar la barba siempre hacia la punta)

100 ml. de vino blanco

6 soperas de salsa de tomate

1 sopera de pimentón Vega Cáceres picante

150 ml. de vinagre de sidra

150 ml. de aceite de oliva virgen extra

Elaboración

Para empezar, en una olla sofreímos las cebollas en tiras con el laurel, las pimientas, los ajos machados y el chile. Después, incorporamos los mejillones y el vino blanco, y los dejamos que abran. Conforme se van abriendo, los rescatamos para que no se sequen y dejamos que se templen.

Luego, reducimos a fuego suave el jugo de la cazuela con la verdura. Una vez reducido el jugo (teniendo en cuenta que los mejillones están apartados), añadimos el tomate, pimentón, el vinagre de sidra y el aceite. Hervimos el escabeche durante 5 minutos y lo dejamos templar. Cuando está templado, sumergimos los mejillones escurridos en el escabeche y los dejamos a remojo durante 24 horas.

Por último, se pueden servir con patatas pequeñas cocidas en agua, con su piel.

Consultas de oyentes

Nuestro oyente David, de Rivas, llama para reprocharle a Robin Food que hacer mejillones en escabeche no tiene sentido porque los de las conservas son de una calidad extrema. Además, le pregunta qué debe hacer para que la sandía no se ponga mala en la nevera. Robin Food le sugiere diferentes formas de comerla. Por ejemplo, se puede congelar troceada y después, meterla en una batidora para hacer un sorbete de sandía.

Otra forma es licuarla añadiéndole cerezas, fresas o frambuesas. Luego, ese zumo se puede beber o congelar para hacer un granizado delicioso. Ese granizado se puede colocar sobre una macedonia, yogurt o se puede regar el granizado con un chorro de vodka. La sandía en gazpacho también es un plato muy sabroso. Para hacerlo se le añade tomate, pan, ajo y aceite de oliva. Por último, Robin Food explica, paso a paso, cómo preparar una "sandía borracha", una receta sencilla y muy fresca para disfrutar en el verano.

Antonio explica que cuando intenta hacer el escabeche, el pimentón no se le suele disolver bien. Para hacerlo bien, es importante que cuando se hace el sofrito con el aceite, el pimentón no debe hacerse en el fuego directo porque se quema. Entonces, lo ideal es apartar la cazuela, meter el pimentón y darle vueltas. También comenta que cuando hace judiones con almejas, éstas se le secan al intentar integrar su sabor con el de las alubias. Robin Food le recomienda que haga las almejas abiertas en salsa verde pero sin harina. Con aceite, ajo, guindilla, perejil, vino blanco y las almejas. En cuanto se abren las almejas, hay que quitarlas inmediatamente, y en ese jugo es donde hay que añadir los judiones, se les pone a hervir y en el último segundo, se integran las almejas para que no se sequen antes de comerlas.