La receta de David de Jorge para preparar una sopa (o crema) de calabaza y castañas

Después de unas semanas de descanso, Robin Food por fin se ha dignado a dar una nueva receta en su sección habitual de Más de uno. Se trata de un caldo muy otoñal con el que aprovechar las últimas castañas y calabazas de la temporada.

Ingredientes

1 blanco de puerro picado

1 cebolleta picada

300 g de calabaza pelada en dados grandes (podemos asarla a pelo en la satisfryer)

150 g de castañas asadas peladas (pillárselas al castañero)

2 patatas medianas peladas y cascadas

1 pizca de nuez moscada + 1 grano de cardamomo (si no hay no pasa nada)

3 l. de caldo de pollo o de agua y pastillazo o de lo que “hayga”

2 soperas de queso fresco cremoso “tipo requesón o ricotta” o 2 quesitos en triángulos

1 chorrazo de aceite de oliva

1 chorrazo de chartreuse o de licor de hierbas

Sal y pimienta molida

Para la elaboración

Sofreír en un puchero alto y estrecho puerro + cebolleta + sal.

Añadir la calabaza (cruda o asada) + castañas + patatas + nuez moscada + cardamomo (se pela y se pone solo la semilla negra que hay dentro) + sal, rehogar.

Mojar con el caldo o agua y pastillazo y cocer a fuego suave 40 mn.

Triturar la sopa en el vaso americano + queso fresco o quesitos + AOVE crudo.

Rectificar la sopa de sazón, salpimentar.

¡¡¡Listo!!!

El secreto del chef: … queda increíble si le añades al final unas gotas de chartreuse verde, que es un licor de hierbas que hacen los monjes cartujos … también vale un golpe de aguardiente de hierbas de toda la vida.