Las recetas de Robin Food

La receta de David de Jorge para preparar una sopa (o crema) de calabaza y castañas

Después de unas semanas de descanso, Robin Food por fin se ha dignado a dar una nueva receta. Se trata de un caldo muy otoñal con el que aprovechar las últimas castañas y calabazas de la temporada.

Madrid |

Después de unas semanas de descanso, Robin Food por fin se ha dignado a dar una nueva receta en su sección habitual de Más de uno. Se trata de un caldo muy otoñal con el que aprovechar las últimas castañas y calabazas de la temporada.

Ingredientes

  • 1 blanco de puerro picado
  • 1 cebolleta picada
  • 300 g de calabaza pelada en dados grandes (podemos asarla a pelo en la satisfryer)
  • 150 g de castañas asadas peladas (pillárselas al castañero)
  • 2 patatas medianas peladas y cascadas
  • 1 pizca de nuez moscada + 1 grano de cardamomo (si no hay no pasa nada)
  • 3 l. de caldo de pollo o de agua y pastillazo o de lo que “hayga”
  • 2 soperas de queso fresco cremoso “tipo requesón o ricotta” o 2 quesitos en triángulos
  • 1 chorrazo de aceite de oliva
  • 1 chorrazo de chartreuse o de licor de hierbas
  • Sal y pimienta molida

Para la elaboración

  • Sofreír en un puchero alto y estrecho puerro + cebolleta + sal.
  • Añadir la calabaza (cruda o asada) + castañas + patatas + nuez moscada + cardamomo (se pela y se pone solo la semilla negra que hay dentro) + sal, rehogar.
  • Mojar con el caldo o agua y pastillazo y cocer a fuego suave 40 mn.
  • Triturar la sopa en el vaso americano + queso fresco o quesitos + AOVE crudo.
  • Rectificar la sopa de sazón, salpimentar.

¡¡¡Listo!!!

El secreto del chef: … queda increíble si le añades al final unas gotas de chartreuse verde, que es un licor de hierbas que hacen los monjes cartujos … también vale un golpe de aguardiente de hierbas de toda la vida.

