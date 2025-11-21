David de Jorge nos enseña cómo prepara un revoltillo de carne

Ingredientes
- 1 chalota o cebolleta en tiras finas (con calabaza queda pelotudo)
- 4 dientes picados de ajo
- 1 tazón o frasco pequeño de salsa de tomate
- 1 puñado majo de restos de carne cocida, morcillo o rabo, deshilachada (es tiempo de cocidos en olla rápida)
- 3-4 huevos
- Aceite de oliva, salpimienta
Receta
- Poner una sartén con aceite y sofreír chalota o cebolleta + ajo, salpimentar.
- Añadir la carne al fondo y darle unas vueltas, que se agarre, pimentar.
- Añadir el tomate y rehogarlo unos segundos, que se agarre también.
- Batir los huevos y sazonarlos.
- Dar unas vueltas y con el fuego muy bajo, rociar en hilo muy fino el huevo sobre el tomate y la carne, sin dejar de menear, que se haga un revuelto cremoso.