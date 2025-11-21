Las recetas de Robin Food

David de Jorge nos enseña cómo prepara un revoltillo de carne

El cocinero de Más de uno nos enseña cómo prepara la receta de revoltillo de carne.

ondacero.es

Madrid |

Ingredientes

  • 1 chalota o cebolleta en tiras finas (con calabaza queda pelotudo)
  • 4 dientes picados de ajo
  • 1 tazón o frasco pequeño de salsa de tomate
  • 1 puñado majo de restos de carne cocida, morcillo o rabo, deshilachada (es tiempo de cocidos en olla rápida)
  • 3-4 huevos
  • Aceite de oliva, salpimienta

Receta

  • Poner una sartén con aceite y sofreír chalota o cebolleta + ajo, salpimentar.
  • Añadir la carne al fondo y darle unas vueltas, que se agarre, pimentar.
  • Añadir el tomate y rehogarlo unos segundos, que se agarre también.
  • Batir los huevos y sazonarlos.
  • Dar unas vueltas y con el fuego muy bajo, rociar en hilo muy fino el huevo sobre el tomate y la carne, sin dejar de menear, que se haga un revuelto cremoso.
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer