Gastronomía de Chipiona: Arroces con "buen fondo" y tortilla de papas quemás

Chipiona es una ciudad maravillosa, ideal para el turismo familiar. Disfrutan de un buen clima durante todo el año y, si sopla el viento de poniente, alcanzan la temperatura perfecta.

Desde allí charlamos con, que trabaja en turismo y nos invita a visitar el pueblo también en, una de sus épocas favoritas del año y que comenzó el fin de semana pasado con el pregón.

Sobre su gastronomía, si queremos comer pescado de roca, el mejor está en Chipiona: dorada, urta, lubina, herrera, moro negro, la galera en invierno... A la hora de ir a comer, es difícil elegir porque el nivel de los restaurantes está muy alto, pero Antonio nos recomienda Taberna Chispín.

Productos de temporada y "creaciones" de María José, en la Taberna Chispín

En la Taberna Chispín hablamos con María José, cocinera del restaurante, y chipionera de toda la vida. Las especialidades de la casa se basan en los productos de temporada, tanto del campo como del mar. Desde los platos más típicos como guisos caseros, tomate con cazón, pringá, una raya al pimentón...

Aparte, nos recomienda sus creaciones, pues le encanta inventar platos con los productos de temporada y mezclarlos con el moscatel de Chipiona, un vino muy conocido en la zona. Una de sus especialidades es caramelizar la fruta de temporada con el moscatel para utilizarla con el queso.

Recomienda la mermelada de uva y de breva con la uva moscatel. Además, cocina arroces de centollo, buey de mar, de carne... "Para hacer un buen guiso, lo importante es un buen fondo, igual que para todo en la vida", dice María. Entonces, utiliza productos del campo -tomate, pimientos, cebolla, ajo- para hacer el fondo del arroz, y con eso siempre queda bueno.

Como María José no come ni carne ni pescado, cuando inventa un nuevo plato, se lo dan a probar a los clientes para que lo evalúen. En el restaurante, tienen una pizarra con sus creaciones, "según se me vaya ocurriendo con los productos que me traen de la playa o del campo", cuenta la cocinera.

Por último, nos habla de otra de sus especialidades: la tortilla de papas quemás. Cuando está estresada en la cocina, le encanta poner la tortilla a fuego lento para que se cuaje por dentro y luego le pone el fuego fuerte para que se tueste por fuera. "El estrés del día se lo echo a la tortilla", bromea María, a quien asegura que le encanta cocinar.